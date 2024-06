Mona Neubaur privat: Als sie erst 20 war, hat die Grüne eine lebenswichtige Entscheidung gefällt

Mona Neubaur war Spitzenkandidatin der Grünen bei der Landtagswahl 2022 in NRW und wurde anschließend Ministerin für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie. Ihr Privatleben schirmt die Landesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen in NRW weitestgehend vor der Öffentlichkeit ab – und doch lässt sich in ihrer Biografie eine spannende Weggabelung ausmachen.

In einem jungen Alter traf die Grüne Mona Neubaur eine Entscheidung, die ihren weiteren Lebensweg prägte und letztlich zu ihrer Spitzenkandidatur zur NRW-Wahl 2022 führte.

Mona Neubaur traf 1997 eine wichtige Entscheidung

„Bayern ist die Vorstufe zum Paradies“, dieser Satz stammt vom damaligen Ministerpräsidenten Horst Seehofer (CSU). Doch genau diese Vorstufe hat Mona Neubaur mit 20 hinter sich gelassen! Nach ihrem Abitur im beschaulichen Dillingen an der Donau, zog es die Spitzenpolitikerin der Grünen tief in den Westen. In die Landeshauptstadt Düsseldorf.

Die Grünen-Politikerin Mona Neubaur ist in Düsseldorf heimisch geworden. Foto: picture alliance/dpa | David Young

Mona Neubaur privat fest verwurzelt in Düsseldorf

Mona Neubaur begann ein Studium an der Heinrich-Heine-Universität – und lebte sich mehr und mehr in NRW ein, das nun ihre Wahlheimat ist. Die Schwäbin feiert Karneval, ist seit ihrer Studienzeit im Fanblock von Fortuna Düsseldorf anzutreffen (da ist sie auch Mitglied) oder mit Freunden in einem Biergarten in der Nähe des Bahnhofs.

Laut WDR mit „Kaltgetränk und Zigarette“, also ganz volksnah. Außerdem, so gesteht sie auf der Internetseite der NRW-Grünen, habe sie eine „Schwäche für Düsseldorfer Senf“. In einem Interview mit the-duesseldorfer.de verriet die Politikerin, was sie vermisst: „Eine Sache allerdings fehlt mir hier sakrisch: g´scheide Brezn!“ Es steckt also doch auch noch eine Bayerin in der Grünen-Politikerin!

Mona Neubaur hält ihr Privatleben geheim

Über das Privatleben von Mona Neubaur ist dagegen nichts öffentlich bekannt. Ob die Grünen-Politikerin einen Partner hat, möglicherweise Kinder, verheiratet ist? Über eine mögliche Ehe und alles andere ist nichts bekannt!

Was die NRW-Ministerin für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie aber dem WDR immerhin noch verriet: Ihr Vorbild ist die TV-Figur Lisa Simpson. Die sei empathisch, hochintelligent, musisch extrem begab und politisch progressiv.

Auch über das Privatleben von NRW-Ministerpräsident Wüst ist nicht viel bekannt. Doch SO lernte Hendrik Wüst seine Frau kennen.>>>