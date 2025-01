McDonald’s-Kunden betreten Filiale in NRW – plötzlich müssen Mitarbeiter eingreifen

Na, da fehlt doch was! McDonald’s ist in Deutschland verdammt beliebt, lockt tagtäglich Zigtausende hungrige (oder naschfreudige) Kunden in die vielen Filialen. Vor allem die Monopoly-Aktion des Fast-Food-Riesen ist heiß umspielt. Eine McDonald’s-Filiale in NRW wirbt dafür mit einem Pappaufsteller von YouTube-Star Knossi.

Der Influencer und Moderator grüßt die McDonald’s-Gäste, doch seit einigen Tagen nicht mehr, denn: Unbekannte haben den Pappaufsteller aus der Filiale in Kerpen (NRW) dreist gestohlen! Jetzt ermittelt die Polizei.

McDonald’s: Dreiste Diebe klauen Knossi-Pappaufsteller

Die Beamten fahnden nach drei jungen Frauen und zwei jungen Männern, die am Freitagabend (27. Dezember) in Kerpen den Knossi-Pappaufsteller geklaut haben und mit ihm davongefahren sein sollen. Bei der dreisten Flucht sei ein McDonald’s-Mitarbeiter leicht verletzt worden.

Die Diebe sollen laut Ermittlungen gegen 22.30 Uhr mit einem weißen VW vor der Filiale angehalten haben, während zeitgleich zwei Männer hineinliefen. Einer der beiden habe die Eingangstür aufgehalten, der andere Täter dann nach der Werbefigur gegriffen. Danach seien sie zum VW gelaufen, hätten den Papp-Knossi abgeladen und mit dem Auto geflüchtet.

Mitarbeiter musste ins Krankenhaus

Die Polizei rückte zeitnah an, leitete direkt eine Fahndung ein – ohne Erfolg. Der verletzte McDonald’s-Mitarbeiter kam ins Krankenhaus, wurde dort behandelt. Jetzt ermittelt die Polizei wegen Verkehrsunfallflucht und räuberischen Diebstahls, nimmt unter Tel. 02271-810 Hinweise entgegen.

In diesem Zusammenhang warnen die Gesetzeshüter einmal mehr vor Social-Media-Trends, die kriminell sind. Vor allem dann, wenn Unbeteiligte verletzt werden können. Das sei kein Streich, sondern eine Straftat. Ende November erst habe es in Pulheim im Rhein-Erft-Kreis einen ähnlichen Fall gegeben, als drei junge Männer einen Pappaufsteller eines anderen Influencers klauten. Sie wurden aber schnell ermittelt.