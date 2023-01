Lützerath: Sex-Bitte! Aktivistinnen mit ungewöhnlichem Aufruf

In Lützerath beginnt die heiße Phase – und das offenbar auf mehreren Ebenen. Am Dienstag ist die Frist einer Allgemeinverfügung des Kreises Heinsberg abgelaufen. Seitdem ist die Polizei Aachen damit beauftragt, das Dorf am Rande des Braunkohle-Tagebaugebiets Garzweiler II zu räumen.

Hier haben sich in den letzten Wochen und Monaten zahlreiche Klima-Aktivistinnen verschanzt. Sie wollen durch die Besetzung von Lützerath einen weiteren Braunkohle-Abbau durch RWE verhindern. Vor der geplanten Räumung bitten die Umweltschützer um Hilfe.

Lützerath: Besetzer bitten um diese Spenden

Am Sonntag strömten bei tausende Klima-Aktivistinnen aus ganz Deutschland nach Lützerath, um das Anliegen der Besetzer zu unterstützen. Die können schon seit längerer Zeit auf Spenden von Anwohnern und anderen Unterstützer hoffen. Vor der heißen Phase baten die Aktivistinnen von „Lützerath lebt“ in einer Instagram-Story noch einmal um weitere Spenden.

Viele der benötigten Dinge sind angesichts der aufgebauten Barrikaden und Baumhäuser in Lützerath nachvollziehbar. Neben Planen und Megafone fragen die Aktivistinnen nach diversem Kletterbedarf, das am Sammelpunkt an der L12 oder im „Unser aller Camp“ (UAC ) in Keyenberg abgegeben werden könne:

Karabiner-Haken

Klettergurte

Reepschnur

Bandschlingen

Doch die weiteren Dinge auf der Liste zeigen, dass es in dem besetzten Dorf auch ganz elementare Bedürfnisse gibt. So bitten die Besetzer um Dinge des täglichen Bedarfs wie Zahnbürsten. Aber auch der Zeitvertreib scheint eine Rolle im Dorf zu spielen. Gebraucht werden dabei nicht nur Kartenspiele sondern auch Kondome.

Die Stimmung scheint also am Tag vor dem Ablauf der Allgemeinverfügung in Lützerath gut gewesen zu sein. Darauf deutet auch das Video einer Party hin, das später in der Instagram-Story auftauchten.

So geht es weiter in Lützerath

Die Polizei Aachen hatte am Montag ihren Plan zur Räumung Lützeraths vorgestellt (mehr hier). Demnach solle es am Dienstag noch nicht losgehen. Videos in sozialen Netzwerken zeigen allerdings, dass die Beamten schon vor dem offiziellen Räumungsbeginn aktiv werden.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Mehr Themen:

Die Bilder zeigen, wie Einsatzkräfte der Polizei Umweltschützer von sogenannten „Monopods“ evakuieren.