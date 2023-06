Lotto im Ruhrgebiet: Glückspilz räumt über 6 Millionen Euro ab – doch DAS dürfte ihn mächtig ärgern

Jeder regelmäßige Lotto-Spieler kennt dieses Kribbeln, wenn die eigenen Zahlen vorgelesen werden. Doch meistens sind es nur ein, zwei oder höchstens mal drei Richtige. Und einen kleinen Gewinn bekommt man auch erst bei drei übereinstimmenden Zahlen.

Die Chancen im Lotto zu gewinnen sind also wirklich nicht allzu hoch. Ein Spieler aus dem Raum Hagen im Ruhrgebiet hatte jetzt aber richtig Glück. Er hat am Samstag (17. Juni) mehr als 6,6 Millionen Euro beim „Lotto 6aus49“ gewonnen. Doch eine Sache dürfte ihn richtig ärgern!

Lotto im Ruhrgebiet: Glückspilz wird sich ärgern

Millionen gewinnen mit nur ein paar kleinen Zahlen, das ist der Traum vieler Lotto-Spieler. Ein Glückspilz hat jetzt beim Lotto im Ruhrgebiet stolze 6,6 Millionen Euro gewonnen. Und zwar mit Hilfe eines ganz besonderen Teilsystems. Mit nur einem Einsatz von 75,50 Euro konnte er zwei Felder mit je zehn Zahlen tippen. Die Ziffern 2-15-19-22-32-43 sowie die Superzahl 4 brachten ihm das große Glück ins Haus. Wenn er gut mit dem Geld umgeht, hat er wohl für sein restliches Leben ausgesorgt. Traumhaft – oder etwa nicht?

Ein kleines Ärgernis gibt es wohl in dem ganzen Freudentaumel. Denn eigentlich hätte der Gewinner aus Hagen im Ruhrgebiet sogar doppelt so viel gewonnen. Doch leider hat auch ein Tipper aus Brandenburg genau die gleichen Zahlen gehabt und somit ebenfalls die erste Gewinnklasse getroffen. Naja, es gibt wohl Schlimmeres.

Teilsystem brachte noch mehr Geld

Doch das ist noch nicht alles. Durch das Lotto-Teilsystem erzielte der Spieler aus Hagen sogar noch weitere Treffer in den Rängen 5, 7 und 9. Somit lautetet die genaue Gewinnsumme statt 6.649.213,60 Euro sogar 6.653.355,40 Euro. Da hatte aber jemand viel Glück auf einmal.

Auch drei andere Menschen aus NRW konnten sich am letzten Wochenende freuen. Mit der ersten Gewinnklasse bei „Super 6“ gewannen sie jeweils 100.000 Euro. Die gingen in den Kreis Kleve, den Raum Essen sowie in den Rhein-Erft-Kreis. Jede Menge Glückspilze im schönen Nordrhein-Westfalen.