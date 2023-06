Lotto-König „Chico“ verprasst die nächste halbe Million – und begleicht eine offene Rechnung

Bei einem Lotto-Gewinn denkt jeder eigentlich oft nur an sich, gibt die ganze Kohle für teure Autos, Kleider und/oder teuren Schmuck aus. Das hat natürlich auch „Chico“ gemacht, doch der Dortmunder beweist auch immer wieder, dass er ein genauso großes Herz wie sein Kontostand hat.

Dafür hat der Lotto-König jetzt eine halbe Million ausgegeben – für seinen Bruder. Ihm hat „Chico“ nämlich viel zu verdanken. Der zeigt sich wiederum total überrascht von dem Mega-Geschenk.

Lotto-König „Chico“ verprasst die nächste halbe Million

9,9 Millionen Euro hat Lotto-König „Chico“ im September 2022 gewonnen. Seitdem hat Kürsat Yildirim, wie er mit bürgerlichem Namen heißt, viel ausgegeben. Aber der gebürtige Türke hat auch eine soziale Seite. Auf YouTube hat er einen eigenen Kanal: „Chico, ich wünsche mir“. Dabei erfüllt er seinen Fans Herzenswünsche.

Einer seiner Fans ist auch Bruder Yunus. Der 35-Jährige hat „Chico“ in seiner wohl schlimmsten Zeit immer geholfen. Als sein Leben nur aus Alkohol, Drogen und Knast bestand, stand ihm Yunus zur Seite. Dafür hat sich „Chico“ jetzt bedankt.

Schlappe 500.000 Euro hat er für einen Ferrari GTB 296 ausgegeben. Die Luxus-Karre hat 839 PS. „Mein Bruder war immer für mich da, als es mir schlecht ging. Ich bin glücklich, etwas zurückgeben zu können“, sagt der Lotto-Gewinner gegenüber der „Bild“.

Luxus-Karre für Bruder

Yunus‘ Freude ist ihm anzumerken. Dass „Chico“ sich mit einem Ferrari bedankt, hat er nicht mit gerechnet. Auf das Auto musste er zwei Monate warten, nun war es endlich so weit. Gemeinsam mit dem Lotto-König konnte Yunis in der „Classic Remise“ in Düsseldorf die Luxus-Karre abholen. Dort stehen noch 300 weitere Mega-Schlitten im Gesamtwert von über 200 Millionen Euro.

Nun aber widmet „Chico“ wieder sich selbst. Er will sich bald ebenfalls ein neues Auto gönnen. Im kommenden Jahr soll es ein Lamborghini Revuelto sein. Preis: über 350.000 Euro. Nach seinem Gewinn hatte sich der Dortmunder einen Ferrari 488 Piste für 750.000 Euro gegönnt.