Lotto-Wahnsinn in NRW: Diese irre Gewinn-Strategie macht sogar Experten fassungslos

Der 19. September 2023 wird für zwei glückliche Lotto-Spieler aus NRW, genauer gesagt aus dem Raum Köln, ein Datum sein, das ihnen für immer im Gedächtnis bleibt.

Der oder die eine hatte an diesem bemerkenswerten Tag das ultimative Losglück und knackte den Eurojackpot, der mit sage und schreibe 66 Millionen Euro gefüllt war. Westlotto, das in Münster ansässige Lotto-Unternehmen, bestätigte diesen aufregenden Gewinn, der womöglich sogar den berühmten Dortmunder Lotto-König Chico mit seinen 10 Millionen Euro vor Neid erblassen lässt. Doch das war noch nicht alles: Ein weiterer Lotto-Spieler aus NRW erzielte einen fast schon kuriosen Volltreffer mit einem irren „Alles-oder-nichts“-Tipp.

Lotto-Spieler aus NRW gewinnt fast 66 Millionen Euro

Die Wahrscheinlichkeit, beim Eurojackpot alle sieben Zahlen (5 Hauptzahlen und 2 Eurozahlen) korrekt zu tippen, beträgt denkbar niedrige 1 zu 140 Millionen. Dennoch schaffte es ein Glückspilz aus NRW, diesen gigantischen Jackpot zu knacken. Die Zahlen 8, 18, 26, 38, 39 sowie die Eurozahlen 4 und 12 machten ihn schlagartig zu einem der wohlhabendsten Menschen im Bundesland.

Für diesen spektakulären Gewinn wird der Glückspilz in den kommenden Tagen unglaubliche 65.950.426,80 Euro einstreichen. Doch damit nicht genug: Mit seinem Systemschein sicherte er sich nicht nur den Jackpot, sondern landete auch noch zweimal in der zweiten Gewinnklasse, was ihm zusätzliche Gewinne in Höhe von jeweils knapp 101.000 Euro beschert. Somit kann der bisher unbekannte Spieler aus dem Raum Köln in NRW insgesamt unglaubliche 66.151.897,20 Euro sein Eigen nennen. Laut Westlotto handelt es sich hierbei um den sechsthöchsten Lotteriegewinn, der jemals in NRW ausgezahlt wurde. Und das alles für einen Systemschein, der gerade mal 13 Euro gekostet hat.

Lotto-Gewinner tippt neunmal dieselben Zahlen

Doch nicht nur dieser Jackpot-Gewinner aus Köln kann jubeln. Die zweite Gewinnklasse verzeichnete erstaunlich viele Treffer. Insgesamt 18 Spielreihen hatten die fünf richtigen Hauptzahlen sowie eine korrekte Eurozahl vorhergesagt. Dies bedeutet, dass es weitere glückliche „Hochgewinner“ gab, wie es in der Sprache der Lotto-Gesellschaften heißt.

Besonders interessant ist, dass ein Lotto-Spielschein, der ebenfalls aus dem Raum Köln stammt, neun Spielreihen mit denselben Gewinnzahlen enthielt. Dies bedeutet, dass ein Spieler dieselben Zahlen auf einem Schein in neun verschiedenen Reihen getippt hatte. Und genau dieser Schein, der lediglich 18,75 Euro kostete, landete in der zweiten Gewinnklasse. Das führte dazu, dass der Glückspilz dank seiner irren „Alles-oder-nichts“-Strategie neunmal die Quote von 100.735,20 Euro gewann. Insgesamt darf er sich somit über 906.616,80 Euro freuen – ein Fast-Millionär!

Diese kuriose Taktik macht sogar einen echten Lotto-Experten fassungslos: „Unglaublich! Sensationell! Ich bin schon seit vielen Jahren in diesem Geschäft, aber so etwas habe ich noch nie erlebt“, kommentierte Bodo Kemper, Sprecher von Westlotto, gegenüber dem „Westfälischen Anzeiger“.

Die 18 Gewinne in der zweiten Gewinnklasse mit jeweils 100.735,20 Euro wurden wie folgt aufgeteilt: 14 gingen an glückliche Lotto-Gewinner in NRW (wovon, wie erwähnt, neun auf einen einzigen Spielschein entfielen), während jeweils ein Treffer in Bayern, Hamburg, Dänemark und den Niederlanden erzielt wurde.

Die Spannung und der Trubel rund um den Eurojackpot sind auch weiterhin ungebrochen. Und wer weiß, vielleicht wartet irgendwo in NRW schon der nächste Glückspilz darauf, zum Lotto-Multimillionär gekrönt zu werden.