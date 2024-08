Lotto-Spieler aus NRW knackt Eurojackpot – da schlackert selbst Chico mit den Ohren

Lotto-Wahnsinn am Freitag (30. August) in NRW. Ganz Europa schaute am Abend gebannt auf die Ziehung der Zahlen für den Eurojackpot. Kein Wunder: Die Gewinnsumme hatte sich in den letzten Wochen in astronomische Höhen hochgeschraubt – von so einem Gewinn kann selbst der berühmte Lotto-König Chico nur träumen.

Als die Zahlen schließlich bekanntgegeben wurden, dürfte der Jubelschrei in der Nachbarschaft des Gewinners in NRW wohl kaum zu überhören gewesen sein. Denn hier wurde der Jackpot geknackt. Und es sollte nicht der einzige Treffer im bevölkerungsreichsten Bundesland Deutschlands bleiben.

Lotto-Wahnsinn in NRW: Millionen-Jackpot geknackt

Er war der einzige, der den richtigen Riecher hatte und alle Gewinnzahlen (8, 11, 25, 31, 48) sowie die beiden Eurozahlen (11 und 12) korrekt getippt hatte. Jetzt ist ein Lotto-Spieler aus NRW um die wahnwitzige Summe von 92.511.126,90 Euro reicher geworden. Das ist beinahe zehnmal so viel Kohle, wie Chico vor rund zwei Jahren abräumte und seitdem das Millionärs-Leben in Dortmund in vollen Zügen genießt.

Ob der neue Glückspilz aus NRW ähnlich offen mit seinem Gewinn umgehen wird, bleibt abzuwarten. Fest steht: Mit dieser Summe dürfte er wohl ausgesorgt haben. Beinahe 100 Millionen Euro in einem Leben auf den Kopf zu hauen, ist dann doch eher unwahrscheinlich.

Weiterer Gewinner in NRW

Der neue Multimillionär ist nicht der einzige, der am Freitagabend in NRW jubeln durfte. Als einer von sechs Gewinnern hatte ein weiterer NRW-Spieler einen Riesengewinn zu bejubeln. Mit fünf richtigen Gewinnzahlen sowie einer Eurozahl sicherte sich der Spieler satte 475.375,30 Euro. Diese Summen gingen ebenfalls nach Bayern, Niedersachsen, Griechenland, Ungarn und Polen.

Zuletzt hatte ein Spieler aus Deutschland am 9. Juli den Eurojackpot geknackt. Damals gingen sogar 98,2 Millionen Euro ebenfalls nach NRW. Die nächste Ziehung ist am Dienstag (3. September). Dann werden allerdings „nur“ noch maximal zehn Millionen Euro zu gewinnen sein (Jackpot-Chance 1: 140 Millionen).

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.