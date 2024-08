Lotto-König Chico macht erst Schluss – doch nun will der Dortmunder einen Neuanfang starten: „Bin sehr happy“

Als Kürsat Yildirim oder besser bekannt als Lotto-König Chico im September 2022 im Lotto gewinnt, dreht sich sein Leben auf einmal um 180 Grad. Drogenprobleme und Knast-Vergangenheit lässt der 43-Jährige genauso wie seinen Job als Kranführer schnell hinter sich.

Stattdessen lebt Chico im wahrsten Sinne des Wortes ein Leben wie das eines Königs: schnelle Sportwagen, teure Klamotten und Uhren. Als dann noch Freundin Candice und später der Traum vom Eigenheim am Phönix See dazu kommen, scheint der Lotto-Gewinner am Ziel seiner Träume angelangt zu sein.

Doch plötzlich scheint dem Dortmunder alles zu viel zu sein, und er zieht einen drastischen Schlussstrich – den er nun wieder rückgängig macht.

Lotto-König Chico macht Rolle rückwärts

Jeder sollte es wissen und sehen, dass Kürsat Yildirim aus Dortmund in Saus und Braus lebt. Entgegen vieler gutgemeinter Ratschläge wagte Chico den Schritt in die Öffentlichkeit und ließ alle Welt wissen, dass er dank einem glücklichen Händchen im Lotto knapp zehn Millionen auf dem Konto hatte.

Es folgten TV-Auftritte, ein Podcast mit Ex-Freundin Candice und auch auf Social Media war der Dortmunder dauerhaft präsent. Im Februar 2024 zog Chico jedoch die Reißleine und stampfte seinen Youtube-Kanal zunächst ein (hier mehr dazu). Offensichtlich brauchte und wollte Chico mehr Zeit für sich, seine Familie und seine damalige Freundin Candice haben. Letztere ist inzwischen nicht mehr an der Seite des Lotto-Königs.

Comeback auf Youtube

Viel Zeit mit Liebeskummer verschwendet Chico nicht, stattdessen hat er offenbar wieder neue Energie und Zeit für seine Karriere als Influencer und TV-Star. „Ich bin sehr happy, nicht weil es jetzt Wochenende ist, sondern weil es mit meinem Youtube-Kanal wieder weiter geht. Ich habe lange pausiert und viele haben mir geschrieben ‚Wann geht es wieder mit deinen Videos weiter?'“, gibt der 43-Jährige am Freitag (23. August) auf Instagram nämlich bekannt.

Seit Samstag (24. August) ist das erste Video nach seiner langen Pause wieder online. Und der Nordstadtmillionär hat sich etwas ganz Besonderes für seine Fans einfallen lassen. „Viele wissen, dass ich bei Mama ausgezogen bin. Ich habe jetzt ein wunderschönes Penthouse und ich habe meine Türen für euch komplett aufgemacht“, erklärt er weiter. Welche Highlights die Roomtour in dem neuen Zuhause von Chico am Phoenix See in Dortmund zu bieten hat, das liest du hier.

Anmerkung der Redaktion: Glücksspiel Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen. Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.