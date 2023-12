Lieferando in Köln: Charity-Event für bedürftige Kinder – TV-Stars kochen für Arche

Hier werden Kinderaugen glücklich! Lieferando ist längst im Alltag der Menschen in Deutschland angekommen, gehört zu den beliebtesten Lieferdiensten im Land. Das Unternehmen mit Sitz in Berlin geht jetzt kurz vor Weihnachten in die Offensive – und startet ein Charity-Event für bedürftige Kinder und Jugendliche der Arche in Köln!

Mit dabei in Köln waren Instagram-Star Stefano Zarrella (33, der kleine Bruder von Schlagerstar Giovanni), seine Mutter Clementina, GNTM-Finalistin Sarah Posch (24) und TV-Star Jolina Mennen (31). Das Quartett kochte ein leckeres Weihnachtsessen für die Kinder der Arche in Köln-Ehrenfeld, haben im Anschluss höchstpersönlich als Lieferando-Kuriere das Essen an die Kinder und Jugendlichen ausgeliefert.

Lieferando in Köln: Charity-Event für bedürftige Kinder

Lieferando unterstützt das Kinder- und Jugendwerk „Die Arche“ zum dritten Mal in Folge. Bei der Spendenaktion sollen 7.000 Mahlzeiten im Wert von 30.000 Euro zusammenkommen. Seit dem 6. Dezember können Lieferando-Kunden zudem ihre Teurepunkte über die App oder online für „Die Arche“ spenden und sich so an der Charity-Aktion beteiligen.

Food-Influencer Stefano Zarrella, TV-Star Jolina Mennen und Model Sarah Posch verteilen als Lieferando-Kuriere das Essen an Kinder der Arche Köln. Foto: Melina Lucht/DER WESTEN

Pro 25 eingelösten Punkten spendet Lieferando einen Euro an die Arche – Kunden können so insgesamt 30.000 Spendengutscheine einlösen. Dabei ist die Notwendigkeit an Hilfen und Spenden gerade in Zeiten von hoher Inflation und wirtschaftlicher Unsicherheiten wichtiger als zuvor. Laut des deutschen Spendenrats sank das Spendenvolumen der Deutschen im Bereich der Kinder- und Jugendhilfen im vergangenen Jahr. Grund dafür sei eine Verlagerung zugunsten anderer Spendenzwecke.

TV-Stars kochen für Arche

Gerade für Einrichtungen wie die Arche sind Spenden aber essenziell, um bedürftige Kinder und Jugendliche zu unterstützen. Es ist nicht das erste Mal, dass Lieferando spendet: Seit 2021 unterstützt das Unternehmen zu Weihnachten mit einer Spendenaktionen. 2022 überraschte Natascha Ochsenknecht die Kinder mit einer besonderen Essenslieferung. 2021 kamen mit Nina Bott, Lorenz Büffel, Monica Ivancan und Natalia Avelon 7.000 Mahlzeiten im Wert von 25.000 Euro für die Kinder zusammen.

Wer der Arche Köln eine Geldspende schenken möchte, kann Geld auf folgendes Spendenkonto überweisen:

Empfänger: Die Arche

IBAN: DE21 3702 0500 0003 0301 31

BIC: BFSWDE33XXX

Kreditinstitut: Bank für Sozialwirtschaft

Stichwort: Zweck + Name und Adresse für Ihre Spendenbescheinigung