Am Donnerstag (14. Dezember) schwingen Stefano Zarrella und seine Mutter Clementina, Sarah Posch und Jolina Mennen gemeinsam den Kochlöffel – und zwar für den guten Zweck. Im Rahmen eines Charity-Events vom Online-Lieferdienst Lieferando kochen die TV-Stars eine Mahlzeit für die Kinder der Arche in Köln-Ehrenfeld.

Im Kochstudio in Köln wird gebrutzelt und gebacken, was das Zeug hält. Die vier Köche geben dabei ein gutes Team ab und teilen sich die anstehenden Arbeiten untereinander auf. Einen Chef gibt es allerdings schon – wenn auch inoffiziell. Während des Kochens blicken alle nur auf SIE. DER WESTEN war vor Ort!

Köln: SIE ist der Chef in der Küche

Auf dem Speiseplan steht: Nudeln mit Bolognese-Soße. Ein Klassiker. So einfach das Gericht klingen mag, erfordert es eine ganze Menge Vorbereitung. Das Hackfleisch muss angebraten werden, die Möhren klein geraspelt, der Parmesan gerieben. Alles kleine Aufgaben, die sich die Köche untereinander aufteilen.

Doch man merkt schnell: Insgeheim gibt es eindeutig eine Chefin im Raum. Keine andere als Clementina. Die Mutter von Sänger Giovanni und Instagram-Star Stefano Zarrella wird bei so gut wie jedem Schritt hinzugeholt und gefragt. Und sie hat alles im Blick. Am Ende duftet das gesamte Kochstudio nach leckerem Essen. Jetzt muss es nur noch zu den Kindern kommen.

Die vier Köche geben ein gutes Team ab. Doch alle blicken auf Clementina. Foto: Melina Lucht/DER WESTEN

Köln: Essenslieferung per Fahrrad

Nachdem das Nudelgericht fertig ist und in Schalen gefühlt wurde, schwingen sich Stefano Zarrella, Jolina Mennen und Sarah Posch auf die Fahrräder und radeln zur Arche in Köln-Ehrenfeld. Dort warten zahlreiche hungrige Kinder darauf, ordentlich reinzuhauen.

Unruhig drängeln sie sich in die Schlange und können es kaum abwarten, endlich an der Reihe zu sein. Schließlich möchte jeder probieren, was die Stars da gezaubert haben. Am Ende ist es so still wie wohl selten in der Arche. Alle Kinder mampfen zufrieden ihre Nudeln. Wie heißt es so schön? Wenn keiner was sagt, schmeckt’s…