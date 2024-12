Lidl in NRW erteilt Schülern Hausverbot – Kunden toben! „Unter aller Sau!“

Riesen-Wirbel um eine Lidl-Filiale in Leverkusen. Die Lage in der direkten Nachbarschaft der Montanus-Realschule hat sich offenbar über längere Zeit zugespitzt.

Jetzt hat die Leitung der Lidl-Filiale in NRW nach Angaben des „Express“ eine radikale Maßnahme ergriffen. Demnach haben alle Schülerinnen und Schüler ein Hausverbot bekommen. Eltern und Lehrer der Schule in NRW sind schockiert – die Lidl-Belegschaft gibt derweil Einblicke in die Vorkommnisse.

Lidl in NRW erteilt Schülern Hausverbot: „Das ist Diskriminierung“

Hintergrund der Maßnahme seien nach Angaben eines Vaters eine übermäßige Zahl an Diebstählen in der Lidl-Filiale in NRW. Grundsätzlich kann der Discounter in solchen Fällen von seinem Hausrecht Gebrauch machen und Hausverbote aussprechen. Doch die pauschale Ausgrenzung von Schülern kommt bei Eltern überhaupt nicht gut an.

++ Zeltfestival Ruhr in Bochum: Nach Samu Haber und Rea Garvey – neue Mega-Stars verkündet ++

„Die Kinder haben zum Teil bis um 15 Uhr Schule und sind darauf angewiesen, sich mittags etwas zu Essen oder Trinken beim Lidl zu kaufen. Das ist Diskriminierung im höchsten Maße. Man kann nicht alle Kinder für den Diebstahl weniger bestrafen und ihnen den Zugang zu Wasser und Lebensmitteln verwehren“, tobt ein Vater in der Zeitung. „Dass sogar eine zweiköpfige Security vor dem Laden steht und den Schülern den Eingang verwehrt wird, ist schon ein starkes Stück“, regt sich ein anderer bei Facebook auf.

++ Weihnachtsmarkt Dortmund: Ausgerechnet vor BVB-Spiel – Baum macht Fans erneut sprachlos ++

Das sagen Lidl-Angestellte aus der NRW-Filiale

Augenzeugen verteidigen jedoch die Maßnahme der Lidl-Filiale in NRW: „Die Kinder und Jugendlichen benehmen sich unter aller Sau und schreien durch die Gänge wie eine Horde Geisteskranker.“ Eine andere ergänzt: „Es wird gegessen und getrunken, ohne es zu bezahlen. Die Verpackungen werden einfach irgendwo versteckt und alle gehen raus, als wäre nichts passiert.“ Selbst eine Mitarbeitende meldet sich zu Wort: „Wenn man mitbekommt, was da abgeht, wenn die Realschule Pause hat, das ist der blanke Horror.“

Mehr Themen:

Die Lidl-Zentrale wollte sich zu dem Vorfall auf Nachfrage von DER WESTEN nicht äußern, teilte lediglich mit: „Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir zu Dritten, zur Anzahl von Diebstählen sowie zu Hausverboten grundsätzlich keine Angaben machen möchten.“