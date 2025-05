Hammer für Krimi-Fans in NRW! Berühmte TV-Kulisse wird verkauft

Die Kulissen und Drehorte von bekannten Serien und Filmen entwickeln sich oft zu regelrechten Pilgerstätten für Fans. Schließlich möchte jeder einmal sehen, wie es an den berühmten Orten in der Realität aussieht und dabei besser nachempfinden, wie die Protagonisten sich während bestimmter Szenen gefühlt haben könnten. Auch in NRW gibt es viele solcher berühmten Orte – wie zum Beispiel den Landschaftspark Duisburg-Nord, in dem der letzte „Tribute von Panem“-Film gedreht wurde.

Und auch Krimi-Fans in NRW können jetzt auf ihre Kosten kommen. Denn die Kulisse aus einer bekannten Krimi-Reihe ist nicht nur von außen zu sehen, sondern steht sogar zum Verkauf! Interessierte müssen schnell sein.

Berühmte TV-Kulisse in NRW wird verkauft

Die Rede ist von einem der wichtigsten Spielorte der ZDF-Serie „Wilsberg“ in Münster in NRW. „Wa.de“ berichtet, dass das Haus, in dem sich das vom Hauptcharakter betriebene Antiquariat befindet, zum Verkauf angeboten wird. Eine unglaubliche Nachricht für echte Wilsberg-Fans!

Die Anzeige ist auf der Website von Homann Immobilien zu finden. „Kaum ein Ort steht so sehr für Münster wie dieser“, heißt es dort. Das Gebäude in der Frauenstraße 49/50 sei „Rarität und Liebhaberobjekt zugleich“. Mit der Immobilie in Münster (NRW) kann der Käufer also eine DER Wilsberg-Kulissen erwerben. „Seit 1997 dient dieser Ort als regelmäßiger Drehort der beliebten Krimireihe und gehört zu den bekanntesten Schauplätzen im deutschen Fernsehen“, wirbt die Anzeige.

Das berühmte Antiquariat aus der Krimi-Serie „Wilsberg" in Münster (NRW) steht zum Verkauf.

Das kostet dich die TV-Kulisse

Das Antiquariat, das in Wirklichkeit „Antiquariat Solder“ heißt, wird nicht nur als Fernseh-Bekanntheit beworben. Das Gebäude habe einen „unverwechselbaren Charme“, der unter anderem durch die „markante Klinkerfassade“ oder den „idyllischen Innenhof“ zum Ausdruck komme. Auch die Lage mitten in der historischen Altstadt Münsters ist ein Verkaufsargument.

Wer an der berühmten TV-Kulisse in Münster in NRW interessiert ist, muss allerdings etwas tiefer in die Tasche greifen: 675.000 Euro sind als Kaufpreis angegeben.

Wie geht es mit dem Antiquariat in der Serie weiter?

Krimi-Fans, denen es bei der Nachricht kalt den Rücken herunterläuft, können aufatmen. Der „WDR“ berichtet, dass der zukünftige Eigentümer vertraglich dazu verpflichtet sei, das Antiquariat mindestens zwei Jahre lang zu erhalten. Das „Antiquariat Wilsberg“ wird also wohl auch noch in Zukunft eine Rolle in der Krimi-Serie, die hauptsächlich in Münster in NRW gedreht wird, spielen.