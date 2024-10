Vor dem Cinemaxx in Krefeld (NRW) kommt es am Donnerstagabend (10. Oktober) zu dramatischen Szenen als ein Mann von der Polizei niedergeschossen wird.

Zuvor soll er in der Stadt mehrere Brandsätze gelegt haben.

Krefeld (NRW): Mann wirft Brandsätze um sich – Polizei schießt ihn vor Kino nieder

Der Mann soll sich gegen 19.50 Uhr der Bundesagentur für Arbeit in Krefeld genähert und einen Brandsatz in das Gebäude geworfen haben, heißt es bei der „Bild“. Auch ein davor parkendes Auto soll er in Brand gesteckt haben. Danach ist er anscheinend Richtung Hauptbahnhof geflüchtet. In der Nähe soll auch der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses gebrannt haben. Vermutlich soll er Tatverdächtige auch hierfür verantwortlich sein.

Mehr News:

Kurze Zeit später tauchte der Mann am Cinemaxx in Krefeld auf. Hier konnte ihn die Polizei endlich stoppen. Zwei Polizisten mussten ihre Waffe ziehen und schossen im Eingangsbereich auf den Tatverdächtigen. Dieser wurde schwer verletzt mit dem Rettungswagen abtransportiert.

Aufgrund des Verdachts einer Amok-Lage ermittelt nun die Polizei Essen.