Köln: Frau vergewaltigt ++ Polizei jagt Uni-Phantom

In der Technischen Hochschule Köln spielten sich am Montagvormittag (18. Dezember) Szenen ab, die sich Studentinnen nicht mal in ihren schlimmsten Albträumen vorstellen möchten. Gegen 10.20 Uhr soll eine junge Frau in einem Gebäude der Hochschule in der Kölner Südstadt von einem unbekannten Mann vergewaltigt worden sein.

Köln: Mann vergewaltigt Frau in Hochschule

Laut Staatsanwaltschaft und Polizei Köln soll sich die Vergewaltigung der Frau durch einen Mann gegen 10.20 Uhr am Montagvormittag zugetragen haben. Der mutmaßliche Täter wird als circa 1,80 Meter groß, schlank und schwarzhaarig beschrieben. Die Polizei Köln hat die Spurensuche aufgenommen und am mutmaßlichen Tatort Spuren gesichert sowie an einem Toilettenraum der Liegenschaft am Ubierring.

Die mutmaßlich vergewaltigte Frau wird derzeit in einem Krankenhaus behandelt. Die Polizei Köln zog aufgrund des Vorfalls Opferschutz für die geschädigte Person hinzu und leiteten Fahndungsmaßnahmen ein.

Das ermittelnde Kriminalkommissariat 12 bittet Zeugen, die verdächtige Feststellungen gemacht haben, dringend um Hinweise unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de.