Köln: Polizei mit neuer Spur nach Anschlag – wer kennt diesen Mann?

Die Anschläge in der Kölner Stadt in dieser Woche haben über die Grenzen von NRW hinaus für Entsetzen gesorgt. Zuletzt hatte eine Explosion am Mittwoch (18. September) ein Bekleidungsgeschäft in der Innenstadt schwer verwüstet. Ein technischer Defekt konnte schnell ausgeschlossen werden. Stattdessen soll es sich um eine Milieu-Tat handeln (DER WESTEN berichtete).

Im Rahmen einer Pressekonferenz gab die Polizei Köln am Donnerstag (19. September) neue erschütternde Details preis. Offene Rechnungen zwischen rivalisierenden Banden könnte noch weitere Anschläge im Rheinland und Umgebung zur Folge haben (hier mehr dazu >>>). Nach der Explosion auf der Ehrenstraße verfolgen die Ermittler jetzt aber eine neue heiße Spur – und bitten um Mithilfe.

+++ Bottroper stirbt bei schrecklichem Unglück in NRW – Polizei mit erschütternden Details +++

Köln: Steckt ER hinter dem Anschlag?

Tatsächlich liegen der Polizei mittlerweile Bilder von Überwachungskameras im Kölner Hauptbahnhof vor. Hier soll der Tatverdächtiger, der mit dem Anschlag auf das Bekleidungsgeschäft „LFDY“ in Zusammenhang stehen könnte, gefilmt worden sein. Die Beamten gehen jetzt mit diesen Bildern an die Öffentlichkeit und bitten Zeugen um Hinweise:

Dieser Mann könnte hinter dem jüngsten Anschlag in Köln stecken. Erkennst du ihn wieder? Foto: Polizei Köln Dieser Mann könnte hinter dem jüngsten Anschlag in Köln stecken. Erkennst du ihn wieder? Foto: Polizei Köln Dieser Mann könnte hinter dem jüngsten Anschlag in Köln stecken. Erkennst du ihn wieder? Foto: Polizei Köln

Der junge Mann wird verdächtigt, die Scheibe des Ladens im Kölner Zentrum eingeschlagen und einen Brandsatz gezündet zu haben. Kurz nach seiner Tat soll er nach Zeugenangaben in Richtung Magnusstraße geflüchtet sein. Im Kölner Hauptbahnhof soll der dann in die S6 in Richtung Düsseldorf gestiegen sein. Danach verläuft sich seine Spur.

Noch mehr News:

Kennst du diesen Mann?

Du erkennst den Tatverdächtigen auf den Aufnahmen wieder? Oder warst du zum Tatzeitpunkt gegen 5.05 Uhr in der Kölner Innenstadt unterwegs und hast verdächtige Beobachtungen gemacht? Dann melde dich per Telefon unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei der Polizei Köln.