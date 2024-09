Köln: Nächste Explosion im Zentrum – treibt ein Wiederholungstäter sein Unwesen? ++ neue Details

Schon wieder eine Explosion in Köln (NRW)! Wieder soll es in der Innenstadt geknallt haben! Am Mittwochmorgen (18. September) sollen Anwohner um kurz vor 5 Uhr von einem lauten Knall geweckt worden sein.

Dieses Mal soll es in einem Bekleidungsgeschäft in der Nähe der Ehrenstraße zur Explosion gekommen sein. Noch ist unklar, was die Ursache für die Explosion auf dem Kölner Hohenzollernring war. Erst am Montag (16. September) gab es einen Großeinsatz vor dem Kölner Club Vanity. Auch hier soll es eine heftige Explosion gegeben haben (DER WESTEN berichtete). Gibt es einen Zusammenhang zwischen den beiden Vorfällen?

Köln: Anschlag oder technischer Defekt?

Wie zunächst der „WDR“ berichtete, soll dieses Mal ein Bekleidungsgeschäft in der Ehrenstraße, nur wenige hundert Meter vom Club Vanity entfernt, im Zentrum eines Großeinsatzes stehen. Erst soll es hier einen lauten Knall gegeben haben, dann brach plötzlich ein Feuer aus. Fensterscheiben sollen dabei geborsten sein, die Decke und Verkleidungen kamen herunter. Bei der Explosion wurde das Gebäude schwer verwüstet.

Eine Person habe noch vor Ort versucht, den Brand einzudämmen. Ein Video, das dem „Kölner Stadtanzeiger“ vorliegt, zeigt, wie sie versucht, Kleidung aus dem in Flammen stehenden Laden zu werfen.

+++ Köln: Sprengstoff-Anschlag im Zentrum – ein Zufall rettet Hausmeister Adam wohl das Leben +++

Bei der Explosion soll nach ersten Erkenntnissen eine Person leicht verletzt worden sein. Die Feuerwehr habe den Brand schnell löschen können. Noch am frühen Mittwochmorgen hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

Nach Angaben von Zeugenaussagen konnte die Polizei Kölln neue Details liefern. Demnach hatten Zeugen angegeben, einen 1.80 Meter großen und schlanken Mann dabei beobachtet zu haben, wie er die gläserne Eingangstür einschlug und eine brennende Einkaufstüte im Geschäft platzierte. Wenig später stand das Geschäft in Flammen. Der Tatverdächtige soll in Richtung Mittelstraße geflohen sein.

Die Polizei hat bereits einen ersten Zusammenhang zum Vorfall am Vanity-Club von Montag gezogen. Hier tauchten bereits Aufnahmen auf, aus denen hervorgeht, dass hinter der Explosion ein Mann steckt. Die Ermittler jagen weiterhin nach ihm.

Steckt die Mocro-Mafia hinter den Explosionen?

Nach dem Anschlag am Montag steht auch weiterhin der Verdacht im Raum, dass die Mocro-Mafia hinter der Explosion steckt. In den vergangenen Monaten trieb sie in ganz NRW ihr Unwesen. Ob es auch im neuen Fall vom Mittwoch einen Zusammenhang zu den Brand-Anschlägen der Mocro-Mafia gibt, wird sich wohl erst noch zeigen.

Der Einsatz in der Ehrenstraße läuft derzeit noch, wie die Polizei Köln auf „X“ berichtete. Der betroffene Bereich der Ehrenstraße zwischen Apostelnstraße und Alte Wallgasse wurde abgesperrt. Die Polizei sichert derzeit die Spuren.

„Bitte meiden Sie großräumig den Bereich. Folgen Sie uns hier und auf Facebook für weitere Informationen“, so die Ermittler im Netz.