Köln: Maskierter schießt Mann auf offener Straße nieder – Fahndung!

Was für ein Wahnsinn in Köln! Am Mittwochabend (22. Mai) schoss ein Maskierter im Kölner Stadtteil Humboldt-Gremberg einen Mann (49) nieder haben – mit einer scharfen Pistole! Die Polizei leitete eine Großfahndung ein, bislang leider erfolglos.

Das Opfer kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Die Tat fand gegen 19.30 Uhr in einem Parkabschnitt in der Sauerlandstraße statt. Der Tatort in der NRW-Metropole wurde weiträumig abgesperrt, die Spurensicherung war am Abend zugegen.

Köln: Maskierter schießt Mann auf offener Straße nieder

Laut Zeugen trug der Schütze oder die Schützin dunkle Kleidung und sei etwa 1,70 Meter groß. Von einer akuten Gefahr für die Bevölkerung geht die Polizei Köln aber nicht aus.

Köln: Blick auf einen von der Polizei abgesperrten Park im Stadtteil Humboldt/Gremberg. Ein Mann ist auf offener Straße angeschossen und schwer verletzt worden. Foto: dpa

Wie sie weiter mitteilt, floh der Täter oder die Täterin im Anschluss auf einem silbernen Fahrrad in Richtung Kalk.

Mehr News:

Die Hintergründe der Tat sind noch völlig unklar. Jetzt ermittelt die Kripo, bittet unter 0221 2290 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de um Hinweise.