Köln: Streit unter Nachbarn eskaliert! Mann im Hausflur getötet

War es ein tödlicher Streit unter Nachbarn? In Köln ist am Donnerstagabend (12. Oktober) ein Mann (51) getötet worden. Dessen Lebensgefährtin (39) entdeckte ihn auf der Kellertreppe eines Mehrfamilienhauses in Worringen, rief sofort die Polizei.

Rettungskräfte leiteten Reanimationsmaßnahmen ein, wollten den Mann nochmal zurückholen. Vergeblich – er verstarb noch im Gebäude an der Neusser Straße.

Köln: Endete Streit unter Nachbarn tödlich?

Bei ihrem Notruf gab die Frau an, dass ihr Hausnachbar ihren Lebensgefährten getötet habe. Im ersten Obergeschoss trafen Polizisten dann auch den Tatverdächtigen (31) an. Er wurde festgenommen.

Die Polizei Köln hat eine Mordkommission eingerichtet. Das gab die Staatsanwaltschaft noch am späten Abend bekannt.

Die Freundin des Toten wird von einem Notfallseelsorger betreut. Warum genau es zu dem schrecklichen Geschehen kam, wird nun ermittelt.