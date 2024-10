Köln: Horror-Unfall am Hauptbahnhof! Mann von ICE überrollt

Horror-Unfall am Hauptbahnhof Köln! Ein Mann (53) rempelte einen anderen unabsichtlich an – der fiel dann ins Gleisbett und wurde von einem ICE überrollt! Die Bundespolizei bestätigte den Einsatz in Köln, zahlreiche Einsatzkräfte waren seit 16.35 Uhr am Bahnhof im Einsatz.

Obwohl die Rettungskräfte alles versuchten und sofort Reanimationsmaßnahmen einleiteten, starb der Mann noch an der Unfallstelle. Wie eine Bundespolizei-Sprecherin mitteilte, seien inzwischen alle Aufnahmen von Überwachungskameras gesichtet worden.

Köln: Horror am Hauptbahnhof! Mann von ICE überrollt

Es sei eindeutig zu erkennen gewesen, dass es sich bei dem Unglück um einen Unfall handelte. Die Sprecherin wird von „Bild“ zitiert: „Ein absichtliches Verhalten ist auf den Videoaufnahmen nicht festzustellen, sodass es kein weiteres Ermittlungsverfahren geben wird. Es ist eindeutig zu sehen, dass das Opfer über den Bahnsteig lief und dann unabsichtlich angerempelt wurde“.

Ein Rettungshubschrauber landete in unmittelbarer Nähe zum Hauptbahnhof, direkt vor dem Kölner Dom. Es kam in und um Köln herum zu erheblichen Verspätungen und Ausfällen bei der Deutschen Bahn und im Regionalverkehr.

Einfahrende Züge wurden andere Gleise umgeleitet. Inzwischen ist der Bahnhof wieder im normalen Einsatz.