Kita-Streik in NRW: Wie viel verdienen eigentlich Erzieher?

Ob ÖPNV, Flugverkehr, Müllabfuhr, Krankenhäuser oder Kitas – Verdi hat in den letzten Tagen und Wochen zahlreiche Bereiche des öffentlichen Lebens mit Streiks lahmgelegt. Damit will die Gewerkschaft vor der dritten Tarifrunde ab Freitag (14. März) den Druck auf Bund und Kommunen erhöhen.

Verdi fordert für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst unter anderem mehr Geld. Die Forderung: Acht Prozent mehr Gehalt, mindestens jedoch 350 Euro mehr monatlich, um die steigenden Lebenshaltungskosten abzufedern und der zunehmenden Arbeitsbelastung gerecht zu werden. Acht Prozent mehr Lohn klingt für viele Angestellte in der freien Wirtschaft viel. Doch nicht alle wissen, wie hoch die Löhne im öffentlichen Dienst sind. Was verdienen etwa Erzieher und Erzieherinnen in NRW-Kitas?

Kita-Streik in NRW: Wie viel verdienen Erzieher?

Wie in allen Arbeitsbereichen sind die Vergütungen von Beschäftigten in Kitas von verschiedenen Faktoren abhängig. Dazu zählt etwa die Berufserfahrung und auch, ob die jeweilige Einrichtung tarifgebunden ist. So soll das Gehalt von Erzieherinnen in tarifgebundenen Kitas im Durchschnitt 8 bis 10 Prozent über dem von nicht tarifgebundenen Einrichtungen liegen.

Das Einstiegsgehalt für ausgebildete ErzieherInnen liegt laut bei rund 3.350 Euro brutto im Monat. Dementsprechend würden junge Beschäftigte in Kitas bei der anvisierten Mindestgehaltserhöhung von 350 Euro auf einen Schlag rund zehn Prozent mehr Gehalt bekommen. Bei längerer Berufserfahrung steigen die Beschäftigten außerdem in den Gehaltsstufen weiter nach oben. Dadurch sind je nach Einrichtung im besten Fall zwischen 4.400 Euro und 4.900 Euro drin.

So viel verdienen Auszubildende in Kitas

In der Ausbildung kassieren ErzieherInnen derzeit im Tarif zwischen 1.340 Euro (1. Lehrjahr) und 1.503 Euro (drittes Lehrjahr). Verdi fordert für Azubis eine Erhöhung der Vergütung von 200 Euro im Monat, um den Beruf für den Nachwuchs attraktiver zu machen.

Das ist auch bitter nötig. Denn Fachkräfte fehlen an jeder Ecke, wie eine Kita-Leitung aus NRW im Gespräch mit DER WESTEN eindrücklich mitteilte (mehr dazu hier >>>). Laut einer Studie der NRW-Landesregierung sollen bis 2030 allein in NRW bis zu 20.000 Stellen unbesetzt sein. Zustände auf Kosten der Kinder, ihren Eltern und den Einrichtungen selbst.

Um den Beruf wieder attraktiver zu machen, fordert Verdi nicht nur mehr Gehalt, sondern auch die Einführung eines „Meine-Zeit-Kontos“. Es soll Kita-Beschäftigten ermöglichen ihre Arbeitszeit flexibler zu gestalten. So können sie zusätzlich freite Tage nehmen oder längere Freistellungsphasen einplanen. Die Gewerkschaft hofft dadurch mehr junge Leute für den wertvollen Beruf begeistern zu können, um dem massiven Fachkräftemangel zu bekämpfen.