Kino in NRW: Kinder wollen „Paw Patrol“ sehen – plötzlich bekommen sie panische Angst

Schock-Moment in einem Kino in NRW!

Im Cineplex-Kino in Aachen (NRW) wollten am Sonntag (1. Oktober) zahlreiche Kinder den neuen „Paw Patrol“-Film ansehen. Doch plötzlich flimmerten Horror-Szenen über die Leinwand! Folter, Grusel, Dämonen – was war da denn los?

Kino in NRW: Panik bei „Paw Patrol 2“

Bereits im Vorfeld hatte „Paw Patrol 2“ wegen einiger düsterer Szenen Schlagzeilen gemacht (hier mehr dazu). Doch in diesem Fall war es keinesfalls die Schuld des Films, dass die Kleinen im Publikum plötzlich panische Angst bekamen. Aufgrund einer Panne im Kino liefen im Vorprogramm nämlich Trailer, die für ein viel älteres Zielpublikum gedacht waren.

Da warten die Kinder bei einem FSK-0-Film voller Vorfreude zwischen Popcorn und Cola auf ihre vierbeinigen „Paw Patrol“-Helden – und dann sehen sie plötzlich von Dämonen besessene Kleinkinder oder auf Stühle gefesselte Folteropfer. Tatsächlich spielte das Aachener Cineplex die Trailer zu „Der Exorzist: Bekenntnis“ und „Saw X“ ab – in einer „Paw Patrol“-Vorführung!

Zur Erinnerung: „Paw Patrol 2“ ist ohne Altersbeschränkung freigegeben, also „ab Null“ – der neue „Exorzist“ hat eine FSK 16, und „Saw X“ sogar eine FSK 18!

Horror-Trailer vor „Paw Patrol“

Okay, die Trailer zeigen zwar nur Ausschnitte und kommen daher für sich betrachtet mit einer FSK-12-Freigabe weg – dennoch zeigen sie Bilder, die für Kinder unter sechs Jahren alles andere als geeignet sind. „Es war sowas von schockierend“, zitiert „Bild“ die Mutter eines Vierjährigen.

Vor „Paw Patrol“ lief ein Trailer zum Horrorfilm „Saw X“ Foto: IMAGO/ZUMA Press

Kinobetreiber Moritz Stürtz spricht von einer „höchst ungewöhnlichen Verkettung technischer Fehler kombiniert mit menschlichem Versagen“. Normalerweise sei es im technischen System des Kinos nicht möglich, vor einem FSK-0-Film Trailer mit einer FSK 12 zu zeigen.

Man habe sich vor Beginn des Films noch einmal mit den Kinogästen zusammengesetzt und für die Panne entschuldigt. „Wir wissen, dass wir hier einen Fehler gemacht haben“, so Stürtz. Alle Besucher der Vorstellung bekamen zur Wiedergutmachen Freikarten.

Laut Kino sei der Fehler nun behoben – und man könne ausschließen, dass so etwas erneut passiert. (mit dpa)