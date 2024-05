Ketteler Hof mit aktueller Warnung! Besucher müssen sich umstellen

Der Ketteler Hof in Haltern am See ist ein beliebtes Ausflugsziel für Familien mit Kindern. Der Freizeitpark zwischen Ruhrgebiet und Münsterland bietet jede Menge Spielspaß auf rund 115.000 Quadratmetern Fläche. Neben jeder Menge Outdoor-Abenteuern bietet der Ketteler Hof auch einen Indoor-Spielplatz und niedliche Tiere im Streichelzoo.

Doch ein fetter Warnhinweis auf der Homepage des Ketteler Hof macht Besuchern jetzt Sorgen – sie werden sich ab jetzt ordentlich umstellen müssen.

Ketteler Hof: Aktuelle Warnung macht Besuchern Sorgen

„Als Pirat den Kletterhafen entern, als Feuerwehrfrau Brände löschen, das Reich der Trolle und Feen erobern oder rasend schnell auf dem Schlauchboot durch den Wasserkanal schießen – all das und noch viel mehr Spannung und Abenteuer warten auf dich in unseren fantastischen Spielwelten“, mit diesen Sätzen wirbt der Ketteler Hof in NRW auf seiner Internetseite. Und eigentlich erwartet Kinder und Eltern auch genau das in dem beliebten Freizeitpark. Aber eine aktuelle Warnung könnte Besucher nun verschrecken. Denn dieser Hinweis prangt momentan (Stand: 10.05., 16.29 Uhr) auf der Startseite des Ketteler Hof: „Ausverkauft!!! Liebe Besucher, leider sind wir heute vollständig ausverkauft. Es findet kein Verkauf von Tageskarten vor Ort statt […] Wir bitten von einer Anreise abzusehen […] Euer Team vom Ketteler Hof.“

Und ein Facebook-Post vom 6. Mai macht deutlich, das könnte jetzt häufiger passieren. Denn der Ketteler Hof hat den Verkauf von Eintrittskarten vor Ort komplett eingestellt. Ab sofort gibt es nur noch tagesdatierte Onlinetickets zu kaufen. Damit soll man aber zumindest den Eintritt am jeweiligen Tag garantiert haben. Doch diese Karten gibt es logischerweise nur in begrenzter Anzahl, so dass sicher immer mal wieder Familien vor verschlossenen Türen stehen werden, die das Ganze nicht mitbekommen haben. Doch was soll das und was sagen die Besucher dazu?

Park hat auf Kritik reagiert

Hintergrund der Umstellung ist wohl die bessere Planbarkeit des Ausflugs zum Ketteler Hof. So soll Familien erspart bleiben, sich umsonst auf den Weg in den Freizeitpark zu machen. Und anscheinend ist es genau das, was die Besucher wollen. Denn vorab gab es wohl Kritik. Das wird in den Kommentaren unter dem Facebook-Post deutlich. „Super, dass ihr so positiv auf die Kritik reagiert habt. Das System ist sehr gut, vielen Dank!“, „Schön, dass ihr die Kritik angenommen habt. So kommen wir gerne wieder. Und das ohne Tränen seitens der Kinder“ und „Super! Wir standen nämlich schon 2x vor verschlossenen Türen“.

Zudem gibt es ein paar Ausnahmen. Zum Beispiel für Gäste mit Einschränkungen (Grad der Behinderung ab 80). Sie erhalten weiterhin Tickets vor Ort. Auch Dauerkartenbesitzer müssen sich nicht vorab anmelden, um den Ketteler Hof zu besuchen. Dasselbe gilt für alte Karten, die noch nicht eingelöst wurden. Dann hoffen wir mal, dass sich die Neuigkeiten bald komplett rumgesprochen haben und niemand mehr umsonst die Anreise antritt.

