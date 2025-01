Kaufland im Ruhrgebiet zieht Preise drastisch an – Kunden schlackern mit den Ohren

Die goldenen Zeiten bei Kaufland in Hattingen sind vorbei. Zuvor konnten Autofahrer ihren Wagen kostenlos im hauseigenen Parkhaus abstellen, egal ob Kunde oder nicht.

Doch das hat sich mittlerweile geändert. Seit Oktober 2024 kassierte Kaufland einen Euro pro angefangener Stunde in seinem Parkhaus. Jetzt hat die Supermarkt-Kette die Preise massiv angezogen, berichtet die „WAZ„.

Kaufland im Ruhrgebiet dreht an der Preisschraube

Nach Angaben von Kaufland sollen Kunden von der Regelung grundsätzlich profitieren. Denn weil das Parkhaus kostenfrei nutzbar war, wurden viele Parkplätze in der Vergangenheit auch von Autofahrern blockiert, die gar nicht bei Kaufland einkaufen wollten.

++ Essen: Probleme bei Suche nach Hündin Lilly – „Das ist das Schlimmste“ ++

Um seinen Kunden Parkplätze für ihre Großeinkäufe zu garantieren habe man das Bezahlmodell eingeführt. Wer im Supermarkt einkauft, bekommt seitdem zusätzlich zum Kassenbon einen Parkhausbon. Wer diesen am Automaten einscannte, konnte bis jetzt 60 Minuten frei im Kaufland-Parkhaus parken.

++ Lotto-König Chico haut mal wieder einen raus – „Ohne Scheiß?“ ++

In Zukunft wird der Parkhausbon noch wichtiger. Denn ab dem 3. Februar 2025 will Kaufland die Gebühren nach Angaben der „WAZ“ mehr als verdoppeln. So werden pro angefangene Stunde demnächst 2,50 Euro fällig!

Zweites Parkhaus erhöht die Preise

Damit wird das Parken im Kaufland-Parkhaus sogar teurer als im Reschop Carré, wo der Parkhaus-Betreiber die Preise im Sommer 2024 massiv angehoben hatte. Damals stieg der Preis für jede angefangene Stunde von ein auf zwei Euro. Für ein Tagesticket im Reschop Carré werden seitdem 18 Euro fällig.

Mehr Themen:

Es sind Dimensionen, die das Kaufland-Parkhaus jetzt sogar noch übertrifft. Warum sich Kaufland-Kunden über die Änderungen im Parkhaus ab dem 3. Februar 2025 trotzdem freuen können, kannst du hier bei der „WAZ“ nachlesen >>>