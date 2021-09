Katzen in NRW einfach ausgesetzt: Als Tierheim-Pfleger ihren Zustand sehen, fallen sie vom Glauben ab! „Fürchterlich“

In Düsseldorf in NRW wurden Katzen in einem Korb entdeckt. (Archivbild)

Düsseldorf. „Eiskalt ausgesetzt“, schreibt das Tierheim Düsseldorf auf Facebook. In NRW wurden zwei Katzen am Montagabend entdeckt. Als die Pfleger die Tiere untersuchen, fallen sie fasst vom Glauben ab.

In Düsseldorf-Wersten wurden die beiden Katzen in einer kleinen Box, ohne Decke, Essen und Trinken Hohensandweg ausgesetzt. Die Katzen sind in einem schlimmen Zustand.

Katzen in NRW: Zu alt für eine Narkose

Wie die Tier-Experten beschrieben, seien die beiden Langhaarkatzen bis auf die Haut verfilzt und sehr dünn. Eines der Tiere, eine braun-getigerte Norweger-Mix-Dame, soll sogar schon 16 Jahre alt sein. Da sie gesundheitlich nicht in bester Verfassung ist, wird es schwer, das Fell vom Filz zu befreien.

Das Tierheim Düsseldorf würde sie sonst in Narkose legen und vom Filz befreien. „Wir können sie so nicht von ihrer fürchterlich verfilzten Haarplatte befreien, sondern nur in Etappen nach und nach, so wie sie es zu lässt.“

Katzen zu scheren sei nicht einfach, da sie nicht lange kooperieren. „Wenn sie auch noch so dünn und unterernährt sind und das Fell nur noch eine einzige Filzplatte ist, macht es diese Aufgabe fast unmöglich.

Die Menschen bei Facebook sind entsetzt von dem Zustand der Katzen. Hier einige Kommentare:

„Wie kann man nur so herzlos sein. Mehr möchte ich hier nicht sagen.“

„Wie ekelhaft manche Menschen einfach sind.“

„Schweine.“

„Sowas von herzlos. Was gibt es nur für widerwärtige Gestalten in unserer Gesellschaft?“

„Da fehlen einen die Worte.“

„Ach Mensch ey! Das ist so ekelhaft! Wie kann ein Mensch nur so sein? Ich hoffe, sie erholen sich und haben noch eine Chance auf einen schönen Lebensabend!“

Das Tierheim Düsseldorf hofft mit ihrem Post Hinweise zu bekommen, wer der Besitzer der Katzen ist. Du kannst helfen? Dann melde dich unter Telefon 0211/ 651850 oder per E-Mail an katzenhaus@tierheim-duesseldorf.de. (ldi)