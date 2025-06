Katze in NRW lebt drei Wochen in neuem Zuhause – dann ist sie tot

Bei den meisten Tieren, die im Tierheim landen, meint es das Schicksal nicht gut mit ihnen. Oft finden sie noch eine liebende Familie, bei der sie endlich das Zuhause bekommen, das sie verdient haben. Manchmal wendet sich das Blatt für Hund, Katze oder Maus allerdings nicht und sie müssen weiterhin gegen ein schweres Schicksal ankämpfen.

So war es auch bei Katze Franka aus dem Tierheim Düsseldorf. Der Vierbeinerin stand ein schreckliches Schicksal bevor, denn schon vor der Adoption wussten alle, dass Franka nicht mehr lange leben würde.

Katze bekommt erschütternde Diagnose

In einem Facebook-Beitrag berichtet das Düsseldorfer Tierheim von Frankas Schicksal. Vor knapp einem Monat sei bei der nur 1,5 Jahre alten Katzen Darm-Leukose diagnostiziert worden. „Wir suchten dringend eine Hospizstelle, kurz darauf meldeten sich liebe Menschen, die sie sofort zu sich holten“, heißt es in dem Beitrag.

Doch dann folgte die traurige Nachricht: Nur drei Wochen nach der Adoption stirbt Franka. „Leider hast du nur drei Wochen die Chance bekommen auf ein tolles Katzen-Leben. Auch wenn es klar eine Hospizstelle war und wir alle wussten, dass deine Reise keine lange sein wird, macht es unfassbar traurig, dass du nach nur drei Wochen erlöst werden musstest“, trauert das Tierheim.

So traurig wie ihr Tod auch ist: Zumindest hatte Franka die Chance, in ihrer Pflegestelle „in Liebe und Geborgenheit zu gehen und nicht bei uns alleine im Tierheim“. Die Mitarbeiter sind sichtlich dankbar gegenüber den liebevollen Menschen, die die kleine Katze bis zu ihrem Tod gepflegt haben.

Tierfreunde trauern um Franka

Ähnlich sehen es auch die User in den Kommentaren unter dem Beitrag. „Ein riesiges Dankeschön an die Menschen, die der Kleinen noch drei letzte Wochen Geborgenheit geschenkt haben“, schreibt eine Tierfreundin. „Und meine Hochachtung – denn auch wenn es nur drei Wochen waren, so bindet man sein Herz schon an das Miezchen“, lobt sie.

Auch die anderen Nutzer sind gleichermaßen erschüttert von Frankas Schicksal sowie dankbar von den Menschen, die die Katze aufgenommen haben. „Wie schön, dass sie in einem liebevollen Zuhause sterben konnte“ oder „Danke an diese Personen“, kommentieren sie. Franka selbst wird eine „gute Reise“ gewünscht – „Ich hoffe, du kommst in eine bessere Welt“.