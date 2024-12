Katze in NRW ausgesetzt – „herzlos“, was mit in der Box liegt

Auch kurz vor Heiligabend kennen viele Tierbesitzer keine Gnade und setzen ihre Vierbeiner eiskalt vor die Tür. Dieses Schicksal widerfuhr nun auch wieder einer Katze in NRW.

Mitten in Köln-Porz war die schwarz-weiße Katze in einem Gebüsch ausgesetzt worden. Immerhin hatten die Besitzer sie in eine Transportbox gepackt. Doch nicht nur das Tierheim in NRW, in dem die Samtpfote jetzt landete, ist bei diesem Anblick entsetzt.

Katze in NRW eiskalt ausgesetzt

„Dieser Kater kam nicht allein“, schrieb das Tierheim Köln-Dellbrück dieser Tage bei Facebook. Die Enthüllung, die die Mitarbeiter dann aber machten, machte einfach nur sprachlos. „Er brachte eine leere Tüte Trockenfutter mit. Mit ihr zusammen hatte man ihn in einem Transportkorb in Köln-Porz ausgesetzt. Man fand ihn in in einem Gebüsch …“

Nicht nur das Tierheim in NRW konnte nicht fassen, was es da vorfand. Auch Tierliebhaber konnten ihre Wut beim Anblick der beigefügten Bilder kaum zurückhalten. „Ekelhaft, wie grausam Menschen sein können“, wurde etwa eine deutlich. Auch eine andere Frau kommentierte: „Wie kann man nur so herzlos sein. Ich verstehe solche Menschen nicht.“

Tierfreunde äußern Verdacht

Manch ein anderer Katzen-Freund aus NRW vermutete aber keine herzlose Aktion hinter dem Fund, sondern einen Hilferuf. „Hm?? Vielleicht will man damit sagen: Ich habe kein Futter mehr für ihn? Seltsam! Oder war er länger in der Kiste, dass er das Futter selbst gegessen hat?“

Ganz aufklären können wird das Tierheim aus NRW diesen Fall wohl nicht. Bleibt nur zu hoffen, dass die Katze schon bald ein neues Zuhause finden wird, in dem sie die Liebe erfahren wird, die ihr bei ihren ehemaligen Besitzern nicht mehr zuteil wurde.

