Katzen sterben in NRW-Tierheim: Pfleger verzweifeln – „Nerven liegen blank“

Die Mitarbeiter des Tierheim Bonn (NRW) werden tagtäglich mit den schlimmsten Tierschicksalen konfrontiert. Und auch dieser Vorfall lässt niemanden kalt.

Trauriger Vorfall im Tierheim Bonn (NRW)! Dort starben mehrere Katzenbabys. Die Pfleger sind verzweifelt. Auf seinem offiziellen Facebook-Account (rund 15.500 Follower) teilte das Tierheim am Montag (8. Juli) die traurige Geschichte.

Trauriges Katzenschicksal in NRW

„Straßenkatzen gibt es nicht bei uns? Katzenleid vor unserer Haustür? Kann doch nicht sein? Hier liegen die Nerven blank, denn das gibt es eben doch. Montagmorgen in der Katzenabteilung – von Donnerstag bis heute Morgen sind hier 17 Katzenwelpen zur Welt gekommen!“, heißt es in dem Social-Media-Beitrag. Traurig: Überlebt haben bisher nur 15 der Katzen-Babys!

„Weitere sechs Kitten, die bereits in Freiheit geboren wurden, kamen mit und ohne Mutter am Wochenende über private Finder und das ist noch nicht das Ende. Heute hat Katze Siska geworfen. Selbst noch viel zu jung, nicht einmal ausgewachsen. Fünf Babys waren einfach zu viel für ihren kleinen Körper. Zwei Kitten waren heute Morgen bereits tot! Die Pfleger haben sie leblos aufgefunden, die Katze hat in ihrer Verzweiflung noch versucht die Körper zu beseitigen. Den Anblick und weitere Schilderungen möchten wir euch ersparen. Auch für erfahrene Pfleger ist sowas nur schwer auszuhalten und ist weiterer Ballast in dieser ohnehin schon schwierigen Situation“, heißt es weiterhin.

Stress pur für die Katzenmütter

Zwei weitere Katzen haben jeweils sechs Kitten geboren. „Derzeit werden sie alle liebevoll versorgt, aber auch das bedeutet für die Katzenmütter puren Stress und nicht alle schaffen es, dem Stand zu halten.“ Die Mitarbeiter des Tierheim Bonn haben „keinerlei Verständnis dafür, wieso man Katzen unkastriert rauslässt und es in Kauf nimmt, dass weiteres Leid entsteht“. Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass sich solch ein dramatischer Vorfall nicht wiederholt.