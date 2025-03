Katze in NRW entführt – plötzlich führen TikTok-Videos zum Täter

Von einem Tag auf den anderen war die Katze einfach futsch! Seit November wird in Köln (NRW) ein Kater vermisst. Über Monate hatte sein Herrchen mittels Plakaten versucht, seinen geliebten „Loki“ wiederzufinden. Doch waren seine Bemühungen vergebens.

Schließlich erstatte der Besitzer Anzeige bei der Kölner Polizei. Er wusste nicht mehr weiter und hatte den Verdacht: Sein vermisster Kater konnte nur entführt worden sein. Und damit sollte er recht behalten. Tatsächlich führten TikTok-Videos schließlich zum Entführer seines geliebten Kätzchens.

Katze in NRW vermisst – dann tauchen Videos auf

Der Besitzer, ein 63 Jahre alter Kölner, hatte wirklich alles versucht. Schon im Vorhinein sorgte er umsichtig für die Sicherheit seines Katers. Im Halsband des Tieres war ein Ortungsgerät eingenäht, der Kater hatte einen Mikrochip implantiert und war bei Tasso registriert. Was hätte da noch schlief gehen können?

Dennoch war der Kater im November 2024 plötzlich verschwunden. Nachdem eine Suchplakate-Aktion ohne Erfolg verlief, verständigte der 63-Jährige die Polizei. Später wurde das Halsband mit dem vernähten Airtag in der Nähe einer Autobahnauffahrt in Köln-Poll gefunden. Von dem Kater fehlte allerdings weiterhin jede Spur. Doch plötzlich tauchten TikTok-Video auf, in denen der Vierbeiner zu sehen war.

Katze in NRW entführt und wieder zu Hause

Über Tasso kamen Hinweise rein, der Kater könnte sich in Marienheide, einem Ort etwa 50 Kilometer nordöstlich von Köln, aufhalten. Und von dort hieß es, seit Ende letzten Jahres würden in einem TikTok-Profil neuerdings Fotos mit einer Katze auftauchen, die dem vermisste Loki ähnlichsähe.

Die Polizei Oberbergischer Kreis ging dem Hinweis nach – und kam einer 25-Jährigen aus Marienheide auf die Schliche. Sie hatte den Kater damals einfach mitgenommen, den Airtag mitsamt seinem Halsband weggeworfen. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Diebstahl. Und Loki? Der ist nun seit Dienstag (18. März) wieder zurück in den Armen seines leidenschaftlichen Dosenöffners in Köln.