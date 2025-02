Tourist im Karnevals-Wahnsinn: Was er auf der Domplatte erlebt, hätte er nie erwartet

Domplatte, Zülpicher Straße und Alder Maat – die Jecken haben Köln im Sturm erobert und das Motto „FasteLOVEnd – Wenn Dräum widder blöhe“ ausgerufen, um den Straßenkarneval so richtig einzuläuten. Die Straßen sind voll, die Stimmung ist ausgelassen – und für viele ist eines klar: Von Weiberfastnacht bis Veilchendienstag wird in NRW ordentlich gefeiert!

Doch nicht jeder weiß von der närrischen Zeit. Ein besonders verwirrter Tourist packte gegenüber DER WESTEN aus.

Karneval: Himari K. wusste nichts vom närrischen Treiben

Nicht nur die Kölner lieben ihren Karneval – jährlich zieht das jecke Spektakel von Weiberfastnacht bis Veilchendienstag auch eine ganze Horde von Touristen in die Stadt. „Der Kölner Karneval hat zwar noch nicht den gleichen Stellenwert wie das Oktoberfest, doch das Interesse ist definitiv da“, erklärt Susanne Dopp, Sprecherin von Fewo-direkt und Expedia laut „t-online“. Und die Zahlen sprechen für sich: Immer mehr Reisende machen sich auf, das Spektakel live zu erleben. Doch offensichtlich wissen noch nicht alle von dem jecken Treiben in Köln.

+++ NRW Karneval: DIESE Highlights solltest du nicht verpassen – Veranstaltungen im Überblick +++

Der WESTEN stieß an Weiberfastnacht auf Himari K. (51), einen Touristen aus Japan, der gerade auf der Domplatte stand und sich das bunte Treiben mit großen Augen anschaute. Immer wieder schüttelte er den Kopf, als wäre er in eine andere Welt geraten. Er konnte kaum fassen, was hier gerade abging.

„Ich kann gar nicht verstehen, was hier los ist. Wieso sind all die Personen verkleidet? Und wird hier immer so laut Musik von jedem Fenster gespielt?“, fragte er ganz entgeistert. Der Karneval in Köln hatte ihn völlig überrumpelt! Aber keine Sorge, schnell wurde er aufgeklärt. „Ach so! Das erklärt wohl auch die hohen Preise in den ganzen Hotels!“, lachte er auf.

Party-Urlaub statt Sightseeing: Tourist nimmt es mit Humor

Er hatte wohl auch in seiner Buchung nichts von dem Karneval gelesen – schließlich war er in erster Linie gekommen, um Köln und das Ruhrgebiet zu entdecken. Aber als echter Tourist nahm er die Sache mit Humor. „Mal sehen, vielleicht kaufe ich mir noch spontan ein Kostüm und mach eben Party-Urlaub“, fügte er grinsend hinzu.

Mehr News aus NRW:

Und recht hat er: Schließlich ist der Karneval nicht nur für die Einheimischen ein Ereignis, sondern für jeden närrischen Jecken eine Gaudi. In dem Sinne kann man ihm wohl nur noch viel Spaß wünschen. HIER kannst auch du einige Kneipen-Highlights finden.