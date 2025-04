Urlaub an der Nordsee: Nach Aufenthalt auf Juist sind sich alle Touristen einig

Italien? Spanien? Karibik? Brauchen viele Deutsche gar nicht für ihren Sommerurlaub. Tatsächlich ist das eigene Heimatland nach wie vor eines der beliebtesten „Ziele“ für viele Bundesbürgerinnen und Bürger. Und ganz vorne mit dabei sind natürlich die deutschen Küsten an Nordsee und Ostsee. Hier Urlaub zu machen, ist für viele mit Blick auf Entfernung und Preis oft erschwinglicher als durch die halbe Welt zu fliegen.

An der Nordsee zählt beispielsweise die Insel Juist zu den beliebtesten Reisezielen. Auch im vergangenen Jahr lockte die längste der ostfriesischen Inseln wieder zahlreiche Besucher an. Sie alle sind sich nach ihrem Urlaub an der Nordsee in einer Sache einig.

Urlaub an der Nordsee: Juist-Besucher ziehen Fazit

Die Insel Juist nahm als eine von insgesamt 60 Tourismusregionen in Deutschland am „Vergleichenden Gästemonitor“ (VGM) teil. Mithilfe eines Fragebogens gibt er Urlaubern die Möglichkeit, Feedback zu ihren Reisezielen abzugeben – und damit den Verantwortlichen vor Ort mitzuteilen, was sie gut fanden und welche Kritikpunkte es gleichzeitig gibt. Zudem liefert er wichtige Marktforschungs-Aspekte über den „Durchschnitts-Urlauber“ vor Ort und dessen Präferenzen.

Das Ergebnis für die Insel Juist ist dabei eindeutig: Von den über 900 Juist-Besuchern, die an der Untersuchung teilnahmen, stufen so viele ihren Urlaub an der Nordsee als positiv ein, dass Juist in puncto „Gästezufriedenheit“ den zweitbesten Platz im Gesamt-Ranking erreichte und an der Nordseeküste alleiniger Spitzenreiter wurde.

Der typische Juist-Urlauber 2024 ist im Schnitt 61,66 Jahre alt, stammt aus NRW oder Niedersachsen – und fährt wegen Erholung und Entspannung an die Nordsee.

Vor allem mit den Unterkünften, den Freizeit-Aktivitäten, der Gastronomie und der Organisation der Touristik-Informationen konnte die Nordsee-Insel punkten. Doch natürlich ist nie alles rundum perfekt.

Einige Aspekte gefallen den Juist-Urlaubern nämlich deutlich weniger. Vor allem der Umgang mit Hunden oder die Mobilitätsmöglichkeiten per Pferdekutsche werden laut der Kurverwaltung Juist als negativ bewertet.