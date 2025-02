Karneval in NRW mal anders – interessierte Jecken haben nicht mehr viel Zeit

Obwohl die Karnevals-Zeit bereits am 11. November gestartet ist, warten viele Jecken aus Köln oder Düsseldorf noch auf den krönenden Abschied ab dem 27. Februar. Dieses Event dürfte Karneval-Fans aus NRW besonders freudig stimmen.

In Grefrath in NRW feiert in diesem Jahr ein besonders turbulentes Karnevals-Fest Premiere, wie die „WAZ“ berichtet. Und nicht nur Karnevals-, sondern auch Mofa-Fans sollten hier ihre Lauscher aufsperren…

Karneval in NRW: verrücktes Mofa-Event

Am Karnevalssamstag, den 1. März 2025, startet das ungewöhnliche Event im niederrheinischen Grefrath in NRW. Der Verein „Kultmofa“ lädt hier nämlich zum „Ice-Speedway-Race“ im Grefrather EisSport & EventPark ein. Klingt erst mal ziemlich ungewöhnlich – und ist es auch. Das Spaßrennen auf dem Eis ist nämlich eine Premiere! Unter dem Motto „25 on Ice“ begeben sich hier keine klassischen Speedway-Maschinen, sondern Mofas auf dem Eis-Oval an den Start, wie es bei der „WAZ“ heißt.

Doch Teilnehmer müssen schnell sein. Nur noch bis Donnerstag (20. Februar) kannst du dich für das „Ice-Speedway-Race“ anmelden. Wer mitmachen möchte, muss nicht mal ein eigenes Mofa haben, sondern kann sich einfach eins vor Ort ausleihen. Wer mit seinem eigenen Gefährt an den Start gehen möchte, kann dieses natürlich auch mit den notwendigen Reifen bzw. Spikes ausstatten.

Auch Mopeds sind erlaubt

Bei dem „Ice-Speedway-Race“ in Grefrath in NRW sind außerdem Mopeds mit maximal 50 Kubik zugelassen. Teilnehmer können sowohl einzeln als auch als Team mitmachen. Das Tragen eines Helms ist Pflicht.

Für das Event gilt: „Pay what you want“. Zuschauer können also selbst entscheiden, wie viel Geld sie für das Spektakel ausgeben möchten. Das Rennen auf dem Eis beginnt um 18.45 Uhr, Einlass ist allerdings schon um 17 Uhr. Und auch im Anschluss ist unter dem Motto „Jeckig Vollgas in der Pistenbar“ wie gemacht für Karnevals-Fans aus NRW.

