Karneval in NRW: Teuer-Wahnsinn! DIESE Stadt stellt alle in den Schatten

Schon bald ist es endlich wieder so weit! In vielen NRW-Städten wird wieder Karneval gefeiert – für zahlreiche Menschen ein großes Jahres-Highlight. Mit Bonn, Düsseldorf, Köln und Aachen haben wir die größten Karnevalshochburgen direkt in NRW.

Die Karnevals-Umzüge sind legendär und für die besten Plätze stehen die Besucher sogar oft mehrere Stunden vor Beginn an der Straße. Doch das bunte Spektakel wird für die Städte in diesem Jahr besonders kostspielig.

Karneval in NRW: Irrer Kostenanstieg

Neben ausgefallenen Kostümen und ausdrucksstarken Umzugswagen darf natürlich eines nicht fehlen: Süßigkeiten. Während der Umzug durch die Städte zieht, werden kiloweise Naschereien in die Menschenmengen geworfen. Für die Finanzierung müssen die Karnevalsvereine tief in die Taschen greifen.

+++ Kölner Zoo: Todes-Drama im Gehege – Löwen-Mutter zerquetscht eigenes Baby +++

Der Zahlungsanbieter SumUp haben sich die Ausgaben in den einzelnen Städten mal genau angeschaut. Hierfür wurden die Kosten pro Kilogramm Süßigkeiten von verschiedenen Großhändlern in Deutschland ausgewertet. Basierend auf den Inflationsraten auf Süßwaren in den vergangenen Jahren wurden dann die jährlichen Kosten pro Stadt berechnet.

Kölner Karneval mit Abstand an der Spitze

Beim Kölner Karneval findet bekanntlich der längste und meistbesuchte Umzug statt. Im Vorjahr nahmen beachtliche 1,5 Millionen Menschen an der Feier teil und 300 Tonnen Süßigkeiten wurden verteilt. Während 2023 rund 2,6 Millionen Euro für die Karamellen ausgegeben wurden, soll bei gleicher Menge die Rechnung in diesem Jahr 3,1 Millionen Euro betragen. Das ist eine Kostensteigerung um 18,8 Prozent, damit ist Köln Spitzenreiter.

Noch mehr Meldungen:

Auf den Plätzen 2 und 3 landen Düsseldorf und Mainz. Hier sollen die geworfenen Naschereien etwa 626.000 Euro kosten, rund 100.000 Euro mehr als im Vorjahr. Und das ist nur ein Teil der zu erwartenden Gesamtkosten. Hans-Peter Suchand, Pressesprecher des Comitee Düsseldorfer Karneval e. V. sagt: „Die Preis- und Kostensteigerungen sind auch im Karneval deutlich spürbar – sowohl für den Bau der Rosenmontagswagen, das Wurfmaterial, die Kosten für Sicherheit und Sicherheitspersonal, Abfallbeseitigung etc. – insgesamt dürfte der Rosenmontagszug [in Düsseldorf] ca. 1,2 – 1,3 Millionen Euro kosten und damit mindestens 10 Prozent mehr als 2023.“

Auch wenn die Kostensteigerungen massiv aussehen, ist der wirtschaftliche Vorteil für die Händler und Gastronomen vor Ort nicht zu unterschätzen. Denn Karneval zieht jedes Jahr Millionen von Menschen an, die für einen ungemeinen Boost in den Kassen der Geschäfte und Restaurants sorgen.