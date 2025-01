Karneval in NRW: Schock auf der Bühne! Sänger muss wiederbelebt werden

„In Kölle, ooch wenn et de Bützche jibt, mer drinke e Jännche!“ So könnte man es auch in Aachen sagen – die Stimmung am Sonntagnachmittag (12. Januar) war eigentlich genau voller Freude und närrischer Energie. Doch dann kam der große Schreck, mitten im bunten karnevalistischen Treiben bei der Proklamation des Märchenprinzen.

Als die kleinen und großen Jecken fröhlich in NRW die Melodien des Mottolieds „De Öcher hant de Kaat“ einstimmten, geschah das Unerwartete: Der Sänger brach plötzlich zusammen.

Karneval in NRW: Tom Bräutigam sorgt für Schock

Völlig unerwartet kollabierte der Musiker Tom Bräutigam vor den Augen der versammelten Kinder und Eltern, die gerade mit ihren besten Karnevalsoutfits die Feierlichkeiten genossen. Der Puls von Bräutigam war nicht mehr zu spüren – ein Moment, der selbst den hartgesottensten Jecken in NRW den Atem nahm. Die Veranstaltung, bei der der neue Märchenprinz traditionell in sein Amt eingeführt wird, musste für eine halbe Stunde unterbrochen werden.

Der Saal wurde vorsorglich geräumt, während Helfer schnell reagierten und Bräutigam retteten. Denn mithilfe der Notfallmaßnahmen konnte der Sänger noch auf der Bühne wiederbelebt werden, bevor er ins Krankenhaus gebracht wurde.

Doch keine Sorge, der Karnevalist lässt sich nicht so schnell unterkriegen! Bereits am Abend gab Bräutigam auf Facebook Entwarnung: „Vermutlich war es nur ein Kreislaufkollaps. Man hat meinen Puls nicht fühlen können und hat mich vorsorglich wiederbelebt“, erklärte er seinen besorgten Fans. Der Sänger, der nun erstmal im Krankenhaus ausgiebig Ruhe tankt, versicherte, dass er sich schnell erholen wolle, um beim Karneval wieder richtig durchzustarten. „Kein Grund zur Sorge – der Karneval geht weiter!“

Und auf Instagram bestätige der Jecke, dass es ihm „weiterhin gut“ geht. Er möchte mit dieser Nachricht „vor allem die anwesenden Kinder beruhigen“.

NRW: Sänger hat große Bitte

Kein Wunder, dass der Karnevals-Fan auch einen großen Wunsch hatte. So wünsche es sich der Sänger, dass die Proklamation des Märchenprinzen fortgesetzt werde. Der Kinderkarneval in Aachen, ein Highlight der närrischen Saison, nahm schnell wieder Fahrt auf. Und so wünscht ihm auch nachträglich Märchenprinz „Julian I. von Herzen eine schnelle Genesung!“

Bleibt zu hoffen, dass sich solche dramatischen Szenen in der närrischen Zeit nicht allzu oft abspielen. Schließlich steht der Karneval in NRW für Spaß und Freude. In diesem Sinne: „Helau“ und „Alaaf“!