Karneval in Köln: Video erhitzt die Gemüter – „Unsinniger Wahnsinn“

Die Karnevalszeit in Köln ist beendet. Doch die Diskussionen um das bunte Treiben sind noch lange nicht vorbei.

Nach Rosenmontag ging ein Video vom Karnevals-Umzug in Köln um, das bei Tierschützern für Entsetzen sorgt (hier geht es zum Video >>>). Doch längst nicht jeder will die Aufregung verstehen.

Karneval in Köln: Pferde-Video erschüttert Tierfreunde

Was sich beim Rosenmontagsumzug in Köln zugetragen hat, bezeichnete Heike Bergmann als „No-Go“. Die Leitung des Bergheimer Tierheims klagte über den Einsatz von Pferden in dem extrem lauten Getöse des Umzugs. Dafür erhielt Bergmann reichlich Unterstützung von Lesern, die den Beitrag von DER WESTEN bei MSN gelesen haben.

„Bin selbst seit 40 Jahren Pferdebesitzerin und ich muss sagen, das geht GAR NICHT. Pferde haben auf solchen Umzügen nichts zu suchen! Absolute Tierquälerei und völlig unnötig“, regt sich eine Frau auf.

„Die Halter dieser Pferde sollten bestraft werden, denn die wissen genau, was sie den Tieren mit diesem Lärm antun“, findet eine andere Leserin und fordert ein Pferdeverbot auf Karnevals-Umzügen. Auch andere echauffieren sich über alle, welche „die Tiere in diesen unsinnigen Wahnsinn mit reinziehen!“

„Was für ein Unsinn“

„Was für ein Unsinn. Pferde dürfen auch mal Stress haben“, widerspricht eine andere Leserin. Einige merken an, dass auch die Polizei Pferde bei Demos oder Fußballspielen einsetzt.

„Es gibt keine schönere Passion wie die Reiterei. Und mir ist es jetzt auch wurscht, was die Pseudotierfreunde so von sich geben“, so eine Leserin, die nichts vom Tierschutz beim Karneval wissen will. Schließlich könne man Pferde auf Lärm, Feuer und Co. konditionieren, sodass sie nicht mit Flucht reagieren. „Pferde halten weit mehr aus, als man denkt“, behauptet eine weitere Leserin.

