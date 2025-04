Zoom Gelsenkirchen zeigt Video aus Flusspferd-Gehege – Besuchern verschlägt es die Sprache

Ernie – das Flusspferd – ist ein absolutes Urgestein in der Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen. Schließlich lebt er schon seit 1971 im NRW-Zoo, da war er gerade mal zehn Monate alt. Kein Wunder, dass er sich einen Platz in den Herzen der Besucher gesichert hat.

Doch nun sorgt ein Video aus seinem Gehege für Sprachlosigkeit. Damit hätten viele nicht gerechnet.

Zoom Gelsenkirchen: Nilpferd Ernie wurde 55 Jahre alt

Der Hippo wurde am 31. März 1970 geboren – das bedeutet, dass er in diesem Jahr einen besonderen Geburtstag feierte! So wurde Ernie Ende März 55 Jahre alt – in diesem Sinne noch einmal alles Gute nachträglich. Es gibt aber auch noch einen weiteren Grund zum Feiern, denn „damit ist er der älteste Flusspferdbulle Europas.“ Kein Wunder, dass dieser Jubeltag auch im Zoom Gelsenkirchen groß zelebriert wurde.

Zur Feier seines Geburtstages wurde er von den Pflegern mit einem riesigen Snack verwöhnt. Es gab jede Menge Salatköpfe – die wurden sogar in Form einer 55 angerichtet. Doch damit nicht genug: „Zusätzlich hat Ernie getrocknetes Heu bekommen. Dieses gibt es in Pelletform.“ Für den Senior wurden die Pellets dabei aufgeweicht, „damit er sie besser fressen kann“, denn „normales Heu kann er aufgrund seines Alters nicht mehr gut aufspalten“.

Als besonderes Highlight gab es zu den Heupellets „noch gezuckerte Rübenschnitzel“. All das kam bei dem alten Flusspferd in der Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen sehr gut an, wie man im Video sehen kann.

Tier-Fans wünschen dem Flusspferdbullen alles Gute

Doch nicht nur die Pfleger aus dem Zoom Gelsenkirchen freuten sich mit Ernie und feierten seinen Geburtstag – auch die Zoo-Fans jubelten und wünschten ihm nur das Beste. „Herzlichen Glückwunsch, Ernie. Wir kommen Dich bald wieder besuchen. Unser Enkel freut sich schon“, freute sich so ein User. „Alles Gute zum 55. Geburtstag wünschen wir Dir, lieber Ernie. Auf viele weitere schöne Jahre“, wünschte auch ein weiterer Nutzer.

