Karneval in Köln & Düsseldorf: Jecken „aus dem Häuschen“ – es ist am Rosenmontag nicht zu übersehen

Mit Weiberfastnacht beziehungsweise Altweiber (27. Februar) ist der Startschuss für das jecke Karnevalstreiben im Frühjahr gefallen! In Köln und Düsseldorf ging es wie erwartet schon zum ersten der fünf Feiertage hoch her. Dabei trübten zwei Übergriffe auf zwei junge Frauen die ausgelassene Stimmung beim Kölner Karneval. Sie sollen im Zülpicher Viertel vergewaltigt worden sein. Mehr dazu erfährst du hier >>>.

Mit Bangen wird jetzt nach Köln und Düsseldorf und auf Rosenmontag (3. März) geschaut. Vor allem ein Thema bereit vielen Jecken dabei alle Jahre wieder Kopfzerbrechen: Wie wird das Wetter werden?

Karneval in Köln & Düsseldorf: Jetzt steht es fest!

Einer der jetzt die Antwort kennt, ist „wetter.net“-Experte Dominik Jung. Der Diplom-Meteorologe sorgte schon seit Wochen immer wieder für Sorgenfalten in den Gesichtern der Jecken. Zum Teil war sogar von Schneeregen ausgerechnet zu Rosenmontag die Rede! Für Karnevalsfans, die extra nach Köln oder Düsseldorf reisen, hätte das den totalen Reinfall bedeutet.

Doch jetzt ist an der Prognose für den Karnevalsabschluss in den NRW-Hochburgen in Köln und Düsseldorf nicht mehr zu rütteln. Und wie sich der Experte sicher ist, geraten viele schon jetzt „aus dem Häuschen aufgrund der tollen Wetterlage, die sich am Rosenmontag einstellen wird“. Aber was heißt das konkret für unsere Verkleidungen?

Sonne satt und Frühlings-Wetter

Vor allem Sonntag, Montag und Veilchendienstag soll uns das Wetter in NRW plötzlich regelrechte Frühlingskonditionen bescheren. Während in ganz Deutschland in der ersten Märzwoche bis zu 19 Grad möglich sind, können wir uns an den Karnevalstagen in Köln und Düsseldorf über bis zu 10 Grad sowie 10 satte Sonnenstunden freuen. Nur am Samstag (1. März) müssen wir pünktlich zum Monatswechsel noch mit etwas trübem Wetter und Regen vorliebnehmen.

Dominik Jung muss aber auch eine Warnung aussprechen: Bevor die Dauer-Milde im März Einzug hält, könnte es gerade in der Nacht und am frühen Morgen noch recht frisch sein. Darüber sollten sich auch Jecken im Klaren sein, die sich in aller Herrgottsfrühe auf den Weg zum Karneval nach Köln und Düsseldorf am Rosenmontag machen. Beim Kostüm sollte wie alle Jahre wieder am besten auf einen Lagenlook gesetzt werden, damit der Preis für die Feierei nicht am Ende eine fiese Grippe ist.