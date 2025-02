Karneval in Köln: Während andere feiern – junge Frauen erleben Vergewaltigungs-Trauma

Mitten im Partytrubel an Altweiber haben zwei junge Frauen Schreckliches erlebt. In der Karnevals-Hochburg Köln (NRW) wurden sie an der Partymeile im Zülpicher Viertel vergewaltigt. Eines der zwei Opfer war gerade einmal 18 Jahre alt. Bei der anderen Frau passierte es sogar am helllichten Tag.

Wie die Kölner Polizei meldete, gab es gleich mehrere Sexualdelikte zum Auftakt des Straßenkarnevals innerhalb der Stadt.

Karneval in Köln: 2 Frauen vergewaltigt

Die Vorfälle sollen sich im Zülpicher Viertel beziehungsweise an den Uniwiesen ereignet haben. Gegen 14.30 Uhr am Donnerstag (27. Februar) soll eine junge Frau in einer mobilen Toilette an den Uniwiesen vergewaltigt worden sein. Ein bereits identifizierter Mann soll sich gegen 18 Uhr dann in einem Lokal im Zülpicher an einer 18-Jährigen vergangen haben. Im Falle der früheren Vergewaltigung wird der Täter noch gesucht.

Insgesamt wurden an Altweiber vier Sexualdelikte angezeigt und in 25 Fällen von Körperverletzung ermittelt. So soll auch ein 76-Jähriger mehrere Fotos von Frauenhintern geschossen haben. Die Polizei nahm ihm die Kamera ab und erteilte ihm einen Platzverweis.

Karneval in Köln: Polizei bleibt beruhigt

Die Polizei ist am Donnerstag mit einem Großaufgebot im Einsatz, besonders an den Hotspots im Zülpicher Viertel, in der Altstadt und auf den Ringen. In diesem Jahr feiern weniger Menschen in der Kölner Innenstadt als noch in den Vorjahren, bemerkt die Behörde. Bisher sei der Tag überwiegend friedlich verlaufen. Bis 20 Uhr mussten die Einsatzkräfte 76 Platzverweise aussprechen und 14 Personen in Gewahrsam nehmen. Zudem wurden mehrere Messer sichergestellt.

Zur Mittagszeit waren zwei Obdachlose (16, 36) aufgefallen, die im Zülpicher Viertel ein Handy gestohlen hatten. Das Handy konnte geortet und die beiden vorläufig festgenommen werden. Im Tagesverlauf kam es dann noch zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Gast eines Lokals und dem Türsteher, der dem Mann so heftig ins Gesicht schlug, dass dieser ins Krankenhaus gebracht werden musste.