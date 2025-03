Karneval in Düsseldorf: Diese Bilder brechen Jecken das Herz – „Zerstört“

Aschermittwoch ist vorbei, der „Hoppeditz“ wurde verbrannt und damit ist der Karneval in Düsseldorf offiziell beendet. Aber was passiert jetzt eigentlich mit den Mottowagen, die man am Düsseldorfer Rosenmontag bewundern konnte? Bei diesen Bildern werden wohl die meisten Jecken eine Träne verdrücken müssen.

Der Bildhauer Jacques Tilly und sein Team arbeiten oft wochen- und monatelang an den Mottowagen für den Karneval in Düsseldorf. Aber da ist der Rosenmontagzug gerade gelaufen, da heißt es schon Abschied nehmen von den vielen Karnevalswagen.

Karneval in Düsseldorf: Tilly rechnet mit Mottowagen ab

Für die Jecken sind es wohl tragische Szenen, denn Tilly greift nach dem Karneval in Düsseldorf zum Vorschlaghammer und zerstört die vielen Mottowagen. Als Erstes knöpft sich Tilly den „Abgesoffen“-Wagen vor, der mit der Ampelregierung abrechnet.

Wie man auf den Bildern der „Rheinischen Post“ sehen kann, ist von dem Gesicht von dem noch amtierenden Bundeskanzler Olaf Scholz auch schnell nicht mehr viel zu erkennen. Scherzhaft erklärt Tilly: „Ich bin ja Humanist, daher fällt es mir schwer, selbst auf eine Figur einzuschlagen.“

Auch der „Gott“-Mottowagen, der den Konflikt zwischen Palästinensern und Israelis thematisiert, muss dran glauben. Eine Mitarbeiterin von Tilly greift prompt zur Drahtschere und schneidet Teile aus der Figur, die Gott repräsentieren soll.

Demonstration haben Trump-Wagen reserviert

Tragische Szenen für die Jecken, jedoch gibt es eine gute Nachricht, denn manche Mottowagen bleiben erhalten. So wird der „Hitler-Stalin-Pakt-2.0“-Wagen etwa, der Trump und Putin zeigt, die einen kleinen Selensky zerquetschen, bald seine Reise nach London antreten. Britische Protestanten haben den Wagen für eine Demonstration reserviert, anlässlich der Einladung, die Premierminister Keir Starmer gegenüber US-Präsident Trump ausgesprochen hat. Tilly berichtet gegenüber der „Rheinischen Post“: „Dann wollen Demonstranten mit dem Wagen gegen Trump protestieren.“

Auch die beiden anderen Mottowagen, die den US-Präsidenten Donald Trump thematisieren, werden verschont, wie Tilly berichtet: „Von den drei Trump-Wagen wird keiner zerstört.“ Einige der Wagen, die erhalten bleiben, sind in der „Nacht der Museen“ in der Wagenbauhalle zu sehen.

Der Karneval in Düsseldorf ist zwar gerade erst vorbei, aber Jacques Tilly denkt schon über die Mottowagen für den nächsten Rosenmontag nach. Man kann gespannt sein, was sich der Bildhauer, der für seinen provokanten Karnevalswagen bekannt ist, für die nächste Karnevalssaison ausdenkt.