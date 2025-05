Nach Japantag passiert es – Besucher schauen ganz genau hin

Düsseldorf ist bekannt für seine kulturellen Highlights, die jedes Jahr zahlreiche Besucher anlocken. Nach dem erfolgreichen Japantag können die Besucher ab Juli 2025 ein weiteres großes Event erleben. Das Frankreichfest vereint französisches Flair mit vielfältigen kulinarischen und kulturellen Genüssen.

Dabei wird Düsseldorf liebevoll in ein „Petit Paris“ am Rhein verwandelt. Für frankophile Gäste und Genießer hält das Fest zahlreiche Überraschungen bereit. Wer französische Kunst, Kultur und Küche erleben möchte, sollte das Wochenende vom 4. bis 6. Juli 2025 im Kalender markieren.

Genuss und Kultur am Frankreichfest 2025

Düsseldorf feiert 2025 bereits das 23. Frankreichfest, diesmal wieder Anfang Juli. Über 100 Aussteller sorgen am Burgplatz, an der Rheinuferpromenade und im Rathausinnenhof für französisches Flair. Die Stadt bietet Chansons, Oldtimer und landestypische Leckereien. Rund 100.000 Besucher zieht dieses größte Frankreichfest in Deutschland jedes Jahr in seinen Bann.

Der Innenhof des Rathauses wird das Herzstück des Festes. Dort gibt es ein Bühnenprogramm und Stände mit französischen Spezialitäten. Austern, Crêpes und Galettes stehen für Genießer bereit. Das Musikprogramm bietet Acts wie Maxence, der mit Pop- und Elektroklängen begeistert, und Marie-Flore mit ihren modernen Pop-Chansons. Das vollständige Programm wird am 11. Juni veröffentlicht.

Französischer Markt und Oldtimer-Parade in Düsseldorf

An der Rheinuferpromenade lädt der Gourmet-Markt Les Saveurs de France ein. Besucher finden dort typische Spezialitäten wie Käse, Pasta und Honig aus Frankreich. Außerdem gibt es bunte Keramiken, Lavendelprodukte und Weine aus dem Burgund. Der Markt ist frei zugänglich, es werden keine Eintrittskosten erhoben.

Ein Highlight ist die „Tour de Düsseldorf“, bei der über 130 Oldtimer durch die Stadt fahren. Am Samstag starten die Fahrzeuge auf dem Burgplatz und kehren dorthin zurück. Autos wie Bugattis, die legendäre DS und Rosengarts sorgen für nostalgisches Flair. Der Sonntag schließt mit einer Preisverleihung für die besten Oldtimer.

Öffnungszeiten und Tickets für das Frankreichfest

Der Rathausinnenhof öffnet Freitag von 17 bis 22 Uhr, Samstag von 13 bis 22 Uhr und Sonntag von 12 bis 18 Uhr. Burgplatz und Rheinufer begeistern Freitag von 16 bis 22 Uhr sowie Samstag und Sonntag jeweils von 12 bis 18 Uhr. Der Eintritt zum Rathaus kostet am Freitag und Samstag zehn, am Sonntag acht Euro. Tickets gibt es ausschließlich im Vorverkauf auf der Webseite des Veranstalters Wellfairs.

