Ikea in NRW: Alarm im Markt – Retter fürchten das Schlimmste

Als Rettungssanitäter in NRW erlebt man jeden Tag die abenteuerlichsten Momente. Um auch Nicht-Sanitäter an diesem Alltag teilhaben zu lassen, veröffentlicht Luis Teichmann auf Instagram für seine über 520.000 Follower regelmäßig Geschichten von seinen Einsätzen und gibt wertvolle Tipps. Er hat einen Master in Rettungsingenieurwesen und mehr als zehn Jahre Berufserfahrung. Außerdem spricht er regelmäßig in einem Podcast über die krassesten Momente, die er so erlebt.

Jetzt erzählt er von einem Einsatz in einer Ikea-Filiale in NRW, der scheinbar nicht besser hätte laufen können. Doch auf dem Weg dorthin hatte er eine böse Vorahnung.

Ikea in NRW: Reibungsloser Einsatz im Möbelhaus

Als Teichmann und sein Team zu einem Einsatz in eine Ikea-Filiale nach Köln-Godorf (NRW) gerufen wurden, befürchteten sie das Schlimmste. Da sie zur Stoßzeit an einem Samstagmittag los mussten, graute es sie schon „vor dem was uns dort erwarten würde“. Von einem fehlenden Rettungsweg bis hin zu zahlreichen Gaffern waren sie schon auf alles vorbereitet. Doch dann kam alles anders:

„Fünf Einweiser standen in gelben Westen verteilt über den gesamten Parkplatz, um uns von der Einfahrt aufs Gelände einzuweisen und eine „Rettungsgasse“ zu dirigieren. Am Seiteneingang angekommen, lotste uns ein Mitarbeiter zielstrebig zur Einsatzstelle“, berichtet der 28-Jährige.

Auch interessant: Ruhrgebiet: Feuer-Drama endet tödlich – Mann springt in Panik aus brennender Wohnung

Bei der Einsatzstelle mitten im Markt wurde bereits von vier Mitarbeitern ein Sichtschutz um den Patienten errichtet. Ein sehr gut ausgebildeter Betriebssanitäter hatte bereits eine Anamnese durchgeführt, Messwerte erhoben und lieferte eine Top-Übergabe, schrieb Luis Teichmann auf Instagram.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Kann ich nur bestätigen“

Seine Erfahrungen bei der Ikea-Filiale in NRW scheint dabei kein Einzelfall gewesen zu sein. In den Kommentaren tummeln sich die Kunden, die ebenfalls Erste-Hilfe-Fälle bei Ikea erlebt haben und bei denen vorbildlich und schnell agiert wurde. Und auch Ikea-Mitarbeiter bestätigen: Auf Erste-Hilfe-Kurse wird bei dem schwedischen Möbelhaus viel Wert gelegt. „Kann ich aus meiner jahrelangen Erfahrung als Ikea Mitarbeiter nur bestätigen. Ich wurde noch nirgends so gut auf einen Ernstfall vorbereitet“, berichtet eine Frau.

Das könnte dich auch interessieren:

Die Kurse bei Ikea in NRW scheinen geholfen zu haben. „Wir ziehen jedenfalls unseren Hut vor der Abteilung, die diesen Prozess implementiert hat und vor den Mitarbeiter, die eben diesen so beeindruckend und schnell umgesetzt haben“, fasste der Sanitäter den erfolgreichen Einsatz zusammen.