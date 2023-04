Ibbenbüren/NRW: Schüler (17) erstach Lehrerin – jetzt nahm er sich selbst das Leben

Dieser Fall erschütterte nicht nur Ibbenbüren (NRW): Am 10. Januar erstach ein Schüler (17) seine Lehrerin mit zahlreichen Messerstichen. Jetzt nahm er sich selbst das Leben.

Heftige Entdeckung, die Justizvollzugbeamte in einer Gefängniszelle machten: Der Schüler, der an einem Berufskolleg in Ibbenbüren (NRW) seine Lehrerin erstach, hatte sich stranguliert. Wie die „Bild“ berichtet, beging der 17-Jährige Selbstmord.

Ibbenbüren/NRW: Schüler wartete auf Prozess

Am 10. Januar ging der Schüler nach dem Unterricht zurück in das Klassenzimmer. Dort erstach er seine Lehrerin Sabine K. mit zahlreichen Messerstichen. Anschließend rief er selbst den Rettungsdienst. Er ließ sich widerstandslos am Tatort festnehmen.

+++Postbank in NRW: Irres Problem – Kundin läuft plötzlich mit 100.000 Euro auf die Straße+++

Der Schüler hatte offenbar Probleme an seiner Schule, für die er die Lehrerin verantwortlich machte. Außerdem soll er vor der Tat eine Münze geworfen haben, die über Leben oder Tod der Lehrerin entschied (Wir berichteten).

Mehr Themen und News gibt es hier:

Seitdem saß er wegen Totschlag im Jugendknast. Dort wartete er auf seinen Prozess. Wie die „Bild“ berichtet, ermittelt jetzt die Staatsanwaltschaft Bielefeld.

>>Anmerkung der Redaktion

Zum Schutz der betroffenen Familien berichten wir normalerweise nicht über Suizide oder Suizidversuche, außer sie erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit.

Wer unter Stimmungsschwankungen, Depressionen oder Selbstmordgedanken leidet oder jemanden kennt, der daran leidet, kann sich bei der Telefonseelsorge helfen lassen. Sie ist erreichbar unter der Telefonnummer 0800/111-0-111 und 0800/111-0-222 oder im Internet auf www.telefonseelsorge.de. Die Beratung ist anonym und kostenfrei, Anrufe werden nicht auf der Telefonrechnung vermerkt.