Hunde-Drama in NRW: Dachdecker schauen in Innenhof – bei diesem Anblick schlagen sie sofort Alarm

Köln. Was für ein schrecklicher Anblick. Dachdecker aus NRW gingen gerade ihrer Arbeit nach, als sie in einen Innenhof in Köln schauten. Dort spielte sich ein regelrechtes Hunde-Drama ab.

Hunde-Drama in NRW: Dachdecker machen einen schrecklichen Fund. Das können sie nicht länger mitansehen. (Symbolbild) Foto: IMAGO / blickwinkel / Eckhard Stengel (Montage: DER WESTEN)

Von dem Hausdach aus sahen sie einen vermüllten Innenhof. Dazu überall Kot und Futterdosen. In dem Gebäude selbst befanden sich etliche Hunde und auch Katzen. Sie wurden teilweise in Käfige gesperrt.

Hunde-Drama in NRW: Tierheim-Mitarbeiter fassungslos

Wie das Tierheim Köln-Dellbrück auf Facebook berichtet, riefen die Dachdecker direkt bei ihnen an. Die wiederum verständigten das Veterinäramt. Insgesamt 29 Hunde und 21 Katzen waren auf dem Innenhof untergebracht. Sogar in einem Auto saßen Tiere.

Am nächsten Tag schaute sich das Amt den Innenhof in NRW an. Es bat das Tierheim, mehrere Boxen und Transportkörbe mitzubringen.

„Was unsere Kollegen dort erlebten, werden sie wohl so schnell nicht wieder vergessen: Das komplette Haus war mit Unrat und Exkrementen verdreckt, es stank bestialisch nach Kot und Urin, überall befanden sich Käfige mit Hunden. Die Katzen liefen frei in der Wohnung umher“, schreibt das Tierheim.

Die Besitzerin der Tiere kam den Mitarbeitern überfordert vor. Sie leistete keinen Widerstand und sah zu, wie das Tierheim die Hunde und Katzen nach und nach mitnahmen.

„Die Hunde sind teilweise sehr verängstigt, wir hoffen, dass sie sich schnell bei uns einleben.“ Jedoch gibt es von den Hunden keine Impfpässe, deswegen müssen sie alle geimpft werden. „Die Katzen befinden sich derzeit auf unserer Krankenstation, einige von ihnen haben Schnupfen, andere brauchen Zahnsanierungen.“

Diese Kosten für die Hunde und Katzen steigen derweil ins Unermessliche. Deswegen ist das Tierheim auf Spenden angewiesen, um die vielen Vierbeiner zu versorgen. Wenn du helfen willst, kannst du das hier tun:

Volksbank Köln Bonn eG

IBAN:DE21380601867113049019

Stichwort: „Gerettet“

Auf Facebook kommentieren etliche Nutzer den Hunde-Post und bedanken sich bei den Dachdeckern aus NRW. „Herzlichen Dank an die nicht wegschauenden Dachdecker. Schön, dass es solche Menschen gibt, die aufmerksam sind und handeln. Hoffentlich finden alle ein schönes neues Zuhause. Natürlich auch ein großes Dankeschön für Euren Einsatz“, schreibt eine Frau. (ldi)

