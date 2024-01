Hunde-Besitzerin im Ruhrgebiet greift Böller-Chaoten an: „Schlicht und einfach armselig“

Jedes Jahr um die gleiche Zeit gibt es immer wieder dieselben Diskussionen. Ab wann darf ein Silvesterböller gezündet werden? Einige Menschen können nicht früh genug damit beginnen und böllern, was das Zeug hält, sobald die Feuerwerkskörper im Handel erhältlich sind.

Jetzt wehrt sich eine Hunde-Besitzerin aus dem Ruhrgebiet und greift genau diese Böller-Chaoten an. Wie viel Rücksicht muss man rund um Silvester nehmen?

Hunde-Besitzerin im Ruhrgebiet verstehen Böller-Chaoten nicht

Jahr für Jahr böllern Menschen ohne Rücksicht auf ihre Mitmenschen und vor allem Tiere fröhlich um die Wette. Und oft schon an den Tagen vor Silvester. Eine Hundebesitzerin aus Oberhausen kann es nicht verstehen: „Auch in diesem Jahr muss man sich das Geballere vor Silvester (und natürlich dann auch wieder danach) anhören! Was geht in diesen Menschen vor sich, wenn sie das machen? Finden die sich dann so toll dabei? Ist ja auch wirklich bewundernswert. Das kann echt nicht jeder! Die Tiere finden das auch mega toll! Ich hoffe wirklich inständig, dass das mit den saftig hohen Strafen schnell kommt.“

„Silvester zwischen 0 und 3 Uhr ist alles kein Ding und völlig okay. Da kann sich auch jeder Hunde-/Tierbesitzer drauf einstellen. Alles vorher und nachher gehört einfach verboten und ist auch eh absolut sinnbefreit! (…) man hört ständig Böllerei! Das ist schlicht und einfach armselig! Unser Hund liegt zudem zitternd unter der Couch. Und das geht jetzt noch Wochen so. Schade, dass so wenig Rücksicht genommen wird“, ärgert sich die Oberhausenerin.

Hunde-Besitzerin im Ruhrgebiet: Tierheime geben Hilfestellungen

Weil das Böller-Problem rund um die Tiere jedes Jahr aufkommt, geben verschiedene Tierheime auch in diesem Jahr wieder einige wichtige Tipps für Neujahr. „Wichtig: Sichert eure Hunde richtig und leint sie um Neujahr herum nicht ab, egal wie oft es schon gut gegangen ist“, schreibt das Tierheim Bonn.

Das Tierheim Köln Zollstock rät unter anderem: „Frühzeitig die letzte Runde zu gehen. Tiere nicht anzuleinen. Sicherung, Sicherung, Sicherung! Eure Telefonnummer am Halsband befestigen. Macht es euren ängstlichen Schützlingen so gemütlich und lärm/blitzsicher, wie es euch eben möglich ist. Lasst die Tiere nicht alleine Zuhause. Stellt sie nicht mit Chemie, die nur dafür da ist die Körperreaktionen auszuschalten, ruhig (das hilft nur euch).“

Auch die Satttiertafel in Essen gibt folgende Tipps: „Auch in den Tagen vor und nach Silvester werden Knaller gezündet. Sicherheitsgeschirr plus Leine sind sinnvoll. Jeder Hund sollte gechipt und registriert sein; ein Adressanhänger kann auch hilfreich sein, falls er doch panisch wird und entwischt. Auch Hunde, die seit Jahren keine Reaktionen bei Knallern zeigen, können sich erschrecken.“