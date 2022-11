Hund in NRW ist plötzlich nicht mehr gewollt – Besitzer handeln einfach nur skrupellos

Furchtbar, was ein Hund in NRW durchmachen musste. Seine Besitzer wollten ihn wirklich nicht mehr haben. Ihnen war wirklich kein Mittel zu Schade, um den süßen Fratz loszuwerden.

Erst haben sie den Hund auf Ebay Kleinanzeigen angeboten. Als sich dort jedoch die Nachfrage in Grenzen hielt, unternahmen sie drastischere Mittel und setzten den Vierbeiner einfach in NRW aus.

Hund in NRW einfach auf Ebay angeboten – dann kommt es später

Für 1800 Euro boten die Besitzer aus Herten, wie man der Anzeige entnehmen konnte, den Australian Shepherd, im Internet an. Den fünf Monate alten Rüden wollen sie abgeben, weil er ihnen zu störrisch und ängstlich sei. So könnten sie ihn nicht in ihre Familie, bestehend aus Eltern, zwei Kindern, einer Katze und zwei weiteren Hunden, integrieren.

Wie die Halter versichern, würden sie einen liebevollen und verständnisvollen neuen Besitzer für den Australian Shepherd suchen, der ihm die Angst vor dem Leben und Neues nehmen kann. Dieses Vorsätze scheinen sie jedoch schnell wieder über Bord geworfen zu haben.

Australian Shepherd einfach ausgesetzt

Denn einige Zeit nachdem das Inserat aufgegeben wurde, fand eine Passantin auf der Halde Hohewart in Recklinghausen einen ausgesetzten Hund. Dieser hatte verdächtige Ähnlichkeit zu dem angebotenen fünf Monate alten Australian Shepherd. Der arme Kerl wurde von seiner Finderin umgehend ins Tierheim Herne gebracht, wo zwar festgestellt werden konnte, dass er zwar kerngesund aber auch total verängstigt war.

Zudem machten die Tierheimmitarbeiter eine weitere Entdeckung. Der Hund ist nicht gechipt, was wieder eine verdächtige Parallele zu dem Inserat auf Ebay Kleinanzeigen ist. Denn laut Infos der Besitzer sei auch der fünf Monate alte Rüde nicht gechipt, dafür aber geimpft.

Ein Beitrag des Tierheims auf Facebook deutet mittlerweile darauf hin, dass es sich bei dem Vierbeiner in der Tat, um das gleiche Tier handelt, dass auf Ebay Kleinanzeigen angeboten wurde. „Zum Schutz der beteiligten Personen werden wir hier aber nicht auf Einzelheiten eingehen“, meint es. Der kleine Australian Shepherd bleibt auf jeden Fall erstmal bei ihnen.