Hund landet in NRW-Tierheim – schrecklich, wo er vorher hausen musste

Wenn man sich diese freundliche Schäferhund-Dame anschaut, kann man kaum glauben, wie tragisch die Vergangenheit des Hundes ist. Was das Tierheim in NRW berichtet, ist nur sehr schwer zu ertragen.

Bei „Tiere suchen ein Zuhause“ wird der Hund „Sunny“ vorgestellt. Wie es ihr Name schon verspricht, ist Sunny unglaublich freundlich. Jedoch kommen auch immer wieder ihre Unsicherheiten zum Vorschein, insbesondere bei Spaziergängen. Kein Wunder, wenn man bedenkt, was die Schäferhündin jahrelang erleiden musste.

Hund verbrachte sieben Jahre in einem Kofferraum

In ihrem vorherigen Zuhause hatte Sunny nämlich kein Körbchen oder Hundebett, sondern musste in einem Kofferraum leben. Nur zum Pinkeln wurde der Hund kurz aus dem Fahrzeug gelassen. Ganze sieben Jahre musste Sunny dieses Leben erleiden, bis sie endlich gerettet wurde und ihren Weg in das Tierheim in NRW fand.

Eines Tages fiel endlich jemandem auf, in was für Zuständen der Hund gehalten wurde. Die Nachbarn haben umgehend das Veterinäramt kontaktiert und Sunny konnte sichergestellt werden. Jetzt befindet sie sich im Gewahrsam des Tierheims Rhein-Berg und wartet darauf, endlich ein richtiges Zuhause zu finden, in dem sie die Liebe und Fürsorge erfahren kann, die ihr bis jetzt verwehrt blieben.

Ihre freundliche Art hat Sunny zwar durch ihr schweres Leben nicht verloren, aber trotzdem merkt man ihr die Vergangenheit noch an. Wie „Tiere suchen ein Zuhause“ berichtet „ist Sunny unsicher und hat Angst in neuen Situationen.“ Kein Wunder, denn „Sie kennt eben nichts!“ Was der Hund jetzt dringend braucht, ist ein einfühlsamer Mensch, der Sunny mit viel Geduld an neue Situationen heranführt.

Facebook-Nutzer können Vorfall nicht nachvollziehen

In den Kommentaren auf Facebook sind die Nutzer über die tragische Vergangenheit des Hundes schockiert. Viele User können nicht nachvollziehen, wie die unfassbare Haltung der Schäferhündin ganze sieben Jahre lang nicht aufgeflogen ist. Jedoch erklärt „Tiere suchen ein Zuhause“: „Wir wissen nicht, wie uneinsichtig das Gelände war. Es ist durchaus möglich, dass man das lange nicht mitbekommt.“

Schockiert schreibt eine Facebook-Nutzerin: „Sieben verlorene Jahre. So eine wunderschöne Zuckermaus.“ Man kann nur hoffen, dass Sunny bald ein richtiges Zuhause finden wird, wo sie sich von ihrem schweren Schicksal erholen und endlich die Welt sehen kann, die ihr bis jetzt verschlossen blieb.