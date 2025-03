Essen: Restaurant-Besitzer ins Koma geschlagen – Ehefrau mit emotionaler Bitte

Es ist kurz nach Mitternacht als es am Dienstagmorgen (4. März) plötzlich an der Haustür von Familie Rihovski klingelt. Tatjana Rihovski und die beiden Kinder (10, 13) glauben, dass es der Familienvater Eugen ist. Nach dem Rosenmontagszug war der 38-Jährige noch mit Freunden in der Essener Innenstadt weiter feiern.

Doch als Tatjana Rihovski die Tür öffnet, ist es nicht ihr Mann, der vor ihr steht, sondern die Polizei. Sie überbringen ihr die schreckliche Nachricht von einer Prügelattacke in der Essener Innenstadt auf ihren Liebsten. Seitdem liegt der 38-Jährige mit einer schlimmen Kopfverletzung im Koma und von dem Täter fehlt jede Spur. In ihrer Trauer und Verzweiflung hat sich Tatjana Rihovski gegenüber DER WESTEN geöffnet. Sie hofft, dass sich so mögliche Zeugen melden.

Essen: „Abseits“-Besitzer nach Prügelattacke im Koma

Gegen 20.30 Uhr geht am Montagabend der Notruf bei der Polizei ein. Zeugen berichten davon, dass ein Mann nach einem Streit zu Boden geschlagen und mit dem Hinterkopf schlimm aufgekommen sei. Die Beamten finden das 38-jährige Opfer an der Kreuzung Limbecker Straße/ Kettwiger Straße mit einer lebensgefährlichen Kopfverletzung – es ist Eugen Rihovski.

+++ Essen: Was hier in der Nähe des Uniklinikums passiert, rührt zu Tränen +++

Die Polizei berichtete am Dienstag zunächst, dass sich der Familienvater nicht mehr in Lebensgefahr befinde. Doch gegenüber DER WESTEN erklärt seine Ehefrau, dass er weiterhin mit einem Schädelbruch auf der Intensivstation im künstlichen Koma liegt. „Die Ärzte sagen, dass ich die Hoffnung nicht verlieren soll. Doch ob er je wieder gesund wird, wissen sie auch nicht“, berichtet die 38-Jährige, während sie mit den Tränen kämpft.

Tatjana und Eugen Rihovski im Restaurant Abseits. Foto: FUNKE Foto Services

Tatjana wünscht sich nichts mehr, als dass ihr Mann, der ein sehr bekannter Restaurant-Besitzer in Essen ist, wieder aufwacht. Aber sie möchte auch, dass der Unbekannte, der ihr und ihrer Familie so viel Leid angetan hat, gefunden wird. Deshalb möchte sie mit ihrer Geschichte an die Öffentlichkeit gehen. „Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es keine Zeugen gibt. Ich hoffe, dass ihn jemand gesehen hat und sich bei der Polizei meldet. Ich habe so viele Fragen, auf die ich keine Antwort habe.“

Ehefrau bittet um Zeugenhinweise

Nach ersten Zeugenangaben soll der Tatverdächtige männlich sein, habe ein deutsches, jugendliches Aussehen und hellbraune Haare. Er habe zum Tatzeitpunkt eine Brille sowie eine grüne Oberbekleidung getragen und sei in Richtung Viehofer Platz geflohen. Hinweise zur Tat oder dem mutmaßlichen Angreifer werden von der Polizei Essen telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de entgegengenommen.

Weitere aktuelle Meldungen:

Tatjana versucht den Glauben und die Hoffnung nicht zu verlieren und für ihre Familie stark zu sein. Erst im Mai 2024 war ihr Restaurant Abseits in der Matthias-Erzberger-Straße 1 in Essen niedergebrannt (hier mehr Infos). Ende des Jahres wagten sie an der Ückendorfer Straße in Katernberg einen Neuanfang. Doch nach der Schock-Nachricht blieb das Lokal zunächst zu. Dabei ist am Samstag (8. März) eine große Veranstaltung im „Abseits“-Restaurant geplant. Zusammen mit ihrem Team will sie versuchen weiterzumachen. „Eugen würde auch sagen ‚Beweg deinen Hintern und mach weiter!‘ So ist er einfach“, erklärt Tatjana Rihovski.