Hund in NRW plötzlich nicht mehr gewollt – Tierheim-Mitarbeiter fassungslos: „Absolut unvorstellbar“

Die Entscheidung für einen Hund sollte man sich grundsätzlich gut überlegen. Zwar haben die Vierbeiner Herrchen oder Frauchen viel Liebe zu geben – doch gleichzeitig erfordern sie auch Arbeit und Zeit von ihren Besitzern.

Ein Paar aus NRW hat sich über diesen großen Schritt offenbar keine große Gedanken gemacht, bevor es einen kleinen Pudel zu sich holte. Schon nach 48 Stunden landete der Hund im Tierheim Köln-Dellbrück.

Hund in NRW aus Überforderung abgegeben

Auf Instagram berichtet das Tierheim in NRW von dem traurigen Vorfall, bei dem der Hund schon nach 48 Stunden „aus Überforderung“ von seinen Besitzern in der Einrichtung abgegeben wurde. „Zuvor hatten sie ihn für 1.650 Euro gekauft“, berichtet das Tierheim – doch mehr wollten die Menschen offenbar nicht in den kleinen Frodo investieren.

Stattdessen kümmerte sich eine Mitarbeiterin des Tierheims um den verlassenen Vierbeiner, zog zunächst in ihr Büro und fuhr abends mit ihr nach Hause. Dabei war Frodo „von Anfang an das bravste Hundekind, das man sich nur vorstellen kann. Absolut unvorstellbar, wie man mit diesem XS-Rotschopf überfordert sein konnte“, so die Mitarbeiter auf Instagram.

Hund in NRW bekommt sein Happy End

Für viele Tierliebhaber ist die Geschichte von Frodo nicht nachzuvollziehen, in den Kommentaren wird das Verhalten der Besitzer (zurecht) kritisiert. „Für uns unvorstellbar, einen Hund nach 48 Stunden wieder abzugeben“, schreibt jemand. Einige anderen haben zudem eine traurige Vermutung: „Tja, manche Anschaffung ist dann doch nicht so wie gedacht, doch wieso wurde er dann nicht zum Züchter /in zurück gebracht? Müsst ihr darauf antworten oder ist es der Grund, welchen man kennt und mit E anfängt und Bay aufhört?“.

Aber egal, wie viele Fehlentscheidungen Frodos Besitzer für sein Leben getroffen haben, jetzt geht es für den Hund bergauf. Wie das Tierheim Köln-Dellbrück weiter schreibt, darf der Vierbeiner mittlerweile dauerhaft bei der Mitarbeiterin bleiben: „Er ist absolut happy und braucht sich nun nie mehr Sorgen zu machen, nochmal weitergereicht zu werden“.