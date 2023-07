Es sind die Momente, die für Tierheim-Mitarbeiter besonders schwer zu ertragen sind. Ende Mai ist ein Hund aus einer verwahrlosten Wohnung in NRW befreit worden. Beim Anblick des Vierbeiners mussten die Tierpfleger aus dem Tierheim Köln-Dellbrück tief durchatmen.

Den Zustand des Labrador-Weibchens beschreibt das NRW-Tierheim als „erbärmlich“ – ganz im Gegensatz zum Wesen des Tieres. Einen Monat später ist die drollige Tina kaum wiederzuerkennen.

Hund in NRW: „Extrem ungepflegt“

Wie es Tina in den letzten Jahren ergangen war, lässt sich nur erahnen. Ob ihr Besitzer altersbedingt oder aus anderen Gründen mit der Pflege der Hündin überfordert war, ist nicht überliefert. Fest steht: „Sie war nicht nur extrem übergewichtig und ungepflegt, sondern hatte auch riesige Umfangsvermehrungen an mehreren Stellen ihres Körper.“

Trotz ihrer üblen Verfassung machte die Vierbeinerin einen aufgeschlossenen und fröhlichen Eindruck – als sei sie regelrecht befreit. „Sie wedelte permanent mit dem Schwanz und drückte jedem ihre schwarze Patschepfote in die Hand“, berichten die Tierheim-Verantwortlichen und geben zu: „Wir waren hin und weg von ihrem Charme.“

Hund sucht neues Zuhause in NRW

Nach intensiver Zuwendung sei Tina mittlerweile sogar noch zutraulicher geworden. Das Beste: „Die ersten Pfunde sind gepurzelt und die Umfangsvermehrungen wurden operativ entfernt.“ Das zehnjährige Labrador-Weibchen habe zwar nach der Operation noch Drainagen, aber die würden sie nicht im Geringsten stören. „Diese Hündin bringt einfach nichts aus der Fassung“, freuen sich die Pfleger im Tierheim Köln Dellbrück.

Die suchen nun nach einem neuen liebevollen Zuhause, in dem Tina die Liebe erhält, die sie nach ihrer Leidensgeschichte verdient. Du kannst dir vorstellen, den treuen Sonnenschein aufzunehmen? Dann melde dich doch direkt beim Tierheim Köln-Dellbrück unter der Nummer: 0211/684926 oder per Mail an: info@tierheim-koeln-dellbrueck.de.