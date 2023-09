Hund in NRW-Tierheim abgeliefert – Mitarbeiter machen traurige Entdeckung! „Verarscht“

Bei dieser Geschichte von einem Hund aus NRW dürften zahlreiche Tierfreunde wütend werden und sich fragen: Wie kann man seinem geliebten Vierbeiner nur so etwas antun? Mitarbeiter des Tierheims Köln-Dellbrück haben eine traurige Entdeckung gemacht.

Dieser Vorfall von einem Hund aus NRW macht fassungslos: Der Vierbeiner wurde von einer Familie ins Tierheim gebracht. Sie behaupteten das Tier lediglich gefunden zu haben – dabei war alles ganz anders. Der Hund lebte bereits seit Jahren in der Familie. Das fanden die Mitarbeiter des Tierheims Köln-Dellbrück dank einer Social-Media-Recherche heraus.

Hund aus NRW herzlos abgeschoben

Auf seinem Facebook-Profil teilte das Tierheim die unglaubliche Geschichte. „Warum tut ihr so, als ob ihr mich nicht kennt? Diese Hündin hatte mindestens drei Fragezeichen auf der Stirn, als sie hier abgegeben wurde. Eine Familie brachte Nelly, wie wir sie nennen, ins Tierheim und erklärte, sie in Much gefunden zu haben. Nachdem man mit mehreren Tierheimen Kontakt hatte und ihr zuhause sogar ein Geschirr angezogen hatte, fuhr man mit ihr im Kofferraum nach Dellbrück, nach eigener Aussage nicht wissend, um welche Rasse es sich handele“, schreibt das Tierheim in dem Beitrag.

„Als wir die Geschichte anzweifelten, bekamen wir zur Antwort, man fühle sich ‚verarscht‘ und wolle doch nur helfen. Wir nahmen die völlig gestresste Hündin schließlich in unsere Obhut, weil sie uns einfach nur leidtat“, heißt es weiterhin.

Tierheim-Mitarbeiter recherchieren

Doch der Fall ließ den Tierheim-Mitarbeitern einfach keine Ruhe. Sie recherchierten im Netz – und fanden in den sozialen Medien auf dem Profil der Finder ein Bild des Hundes. „Und nicht nur das: unter dem Foto fragte jemand ‚ist das euer?‘, was man mit ‚ja‘ beantwortete. Der Eintrag war von 2016. Wir werden den Fall nicht auf sich beruhen lassen, sondern der Sache nachgehen und weitere Schritte einleiten“, kündigt das Tierheim an. Bleibt nur zu hoffen, dass Nelly schon bald ein Zuhause findet, wo sie umso mehr geschätzt wird.