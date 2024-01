Hund in NRW sitzt schon lange im Tierheim fest – sein Schicksal rührt zu Tränen

Es sind schreckliche Tierschicksale wie dieses, mit denen die Tierheimpfleger aus NRW tagtäglich konfrontiert werden. Dieser Hund hatte es in seinem bisherigen Leben nun wirklich nicht leicht. Der kleine Kangalmischling musste Schlimmes erfahren.

Im Tierheim Köln-Dellbrück wartet er jetzt schon über ein halbes Jahr auf ein neues Zuhause. Das Tierheim macht daher nun nochmal auf den süßen Vierbeiner aufmerksam.

Hund in NRW wartet noch immer auf seine zweite Chance

Bereits im September berichteten wir über die süße Fellnase Snoopy. Da war er dem Tod gerade so von der Schippe gesprungen. Gefunden wurde Snoopy bei seinem ehemaligen Besitzer, völlig dünn und unterernährt. Sein Besitzer hat ihn absichtlich fast verhungern lassen. Wieso tut man so etwas? Nach und nach musste er wieder aufgepäppelt werden, bis er kaum wiederzuerkennen war. Lies in diesem Artikel mehr über die Vergangenheit des Kangalmischlings.

Nun startet das Tierpfleger-Team aus Köln einen erneuten Aufruf. „Im Tierheim kann man leider nicht alle Vorzüge eines Hundelebens auskosten. Wie schön wäre es, wenn du endlich deine Menschen fändest“, formuliert das Tierheim in einem Facebook-Post. Sie rufen dazu auf, sich den süßen Mischling auf der Homepage nochmal genauer anzuschauen.

Neuen Besitzer müssen dranbleiben

Doch ein Hund wie Snoopy ist nicht unbedingt für jeden geeignet. Snoopy hat schließlich Energie ohne Ende, die er auch rauslassen möchte. Er liebt es, auf Gassirunden in NRW durch Wald und Wiesen zu flitzen und kann auch von Wasser nicht genug kriegen. Doch laut dem Kölner Tierheim steckt in ihm „eine große Portion Herdenschutzhund und dementsprechend lebt er nach dem Motto „Was meins ist, ist meins – und da passe ich auch drauf auf“.“ Daher braucht er Besitzer, die genug Kraft haben, um ihn in jeder Situation zu halten.

Auch die Community drückt dem armen Vierbeiner die Daumen. Schließlich hat er ein neues Zuhause mit Besitzern, die ihn wertschätzen, mehr als alles andere verdient. „Dieses Jahr findest du bestimmt ein neues Zuhause, kleiner Goldschatz“, schickt eine Userin aus NRW ihre Wünsche an Snoopy.